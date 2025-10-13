Vi söker arbetsledare till lager i Spånga
2025-10-13
Om rollen
Vi söker en engagerad och driven arbetsledare till vår kund Spånga. Du kommer att spela en central roll i den dagliga driften på lagret, där du både leder och stöttar teamet samtidigt som du själv är delaktig i det operativa arbetet.
Som arbetsledare ansvarar du för att arbetet flyter på smidigt, att rutiner följs och att personalen trivs och utvecklas. Du är en person som gillar att ha struktur och koll, både på människor och på system. Dina arbetsuppgifter
• Leda och planera det dagliga arbetet på lagret
• Säkerställa effektivt flöde och god ordning
• Arbeta nära medarbetarna och skapa en inkluderande arbetsmiljö
• Hantera och uppdatera system i VMS och Microsoft 365
• Delta i det praktiska lagerarbetet
• Köra motviktstruck och skjutstativtruck Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom lager och logistik och som trivs i en miljö med struktur och tempo. Har du dessutom tidigare arbetat i en arbetsledande roll med personalansvar är det meriterande.
Du har en god systemvana och är bekväm med att arbeta i både VMS och Microsoft 365. Du har truckkort med behörighet för motvikt och skjutstativ, samt B-körkort. Du har också flytande kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska.
Som person är du organiserad, lyhörd och inkluderande och förstår vikten av att bygga ett starkt och samarbetsvilligt team. Du bör trivas med att arbeta praktiskt och vara delaktig i det dagliga arbetet. Dessutom har du ett tekniskt intresse och lätt för att sätta dig in i nya system och arbetssätt.
Vi erbjuder
Ett uppdrag där du blir en viktig del av ett sammansvetsat team som arbetar tillsammans för att skapa en smidig och effektiv vardag. Hos vår kund får du möjlighet att utvecklas inom logistik och växa i en miljö där struktur, tempo och samarbete är nyckeln till framgång.
• En arbetsplats med goda kollegor och stark laganda
• Möjlighet att påverka och bidra till förbättringar i det dagliga arbetet
• En miljö där engagemang och ansvarstagande värdesätts
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Vi på Jobwise strävar efter att skapa en bättre tillvaro för alla som går till ett jobb!
Som anställd på Jobwise så får du inte bara en attraktiv anställning där du omfattas av kollektivavtal och schyssta villkor. Du blir även en del av Jobwise-gemenskapen som består av engagerade ledare med lång erfarenhet från branschen. Din chef kommer vara ditt personliga bollplank och kommer finnas där för dig när du behöver det. Med den filosofin ska vi skapa det bästa bemanningsföretaget i världen.
Utöver det så är vi ett av de bemannings och rekryteringsföretag som erbjuder kunder och anställda de senaste digitala lösningarna.
Vi erbjuder dig Möjligheten att vara med i ett team med engagerade medarbetare och ledare
Bra utvecklingsmöjligheter för den som vill
En bra relation med en omtänksam chef
En trygg anställning där du självklart omfattas av kollektivavtal Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
