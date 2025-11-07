Vi söker arbetsledare till kund i Skillingaryd
2025-11-07
Dina arbetsuppgifter
Är du en person som brinner för förbättringsarbete och trivs med att ha många bollar i luften och arbeta i ett högt tempo har vi jobbet för dig!
Vi söker nu en driven, ambitiös och ansvarsfull arbetsledare till vår kund i Skillingaryd med start omgående. Du kommer arbeta i en händelserik miljö där det är ett högt tempo. I denna tjänst är det stort fokus på problemlösning och långsiktigt förbättringsarbete. Du kommer få möjligheten att vara med under en uppstart där du själv får komma med idéer och där dina tidigare kunskaper och erfarenheter kring arbets- och produktionsledning kommer komma till användning.
I rollen som arbetsledare kommer du i nära samarbete med arbetsgruppen att leda och fördela arbetet på lagret och få gruppen att dra åt samma håll. Det är till dig som medarbetarna kommer vända sig för att få klarhet och reda ut saker så personalansvar något du måste känna dig bekväm med.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
• Styrning och samordning av personal.
• Leda och fördela det dagliga arbetet till en grupp på 20-30 personer.
• Planera ut arbetet på ett effektivt sätt.
• Introduktion av ny personal.
• Ansvar över kvalitet och tidsstudier.
• Ha ansvar för den dagliga driften och se till att ni som team uppnår veckans mål.
Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Område: SkillingarydProfil
För att passa in och trivas i rollen som Arbetsledare hos vår kund tror vi att du är en lyhörd, driven och ansvarstagande person med ett starkt ledarskap. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av antingen arbetsledning eller produktionsledning.
Som Arbetsledare är det viktigt att du kan leda och fördela arbetet på ett effektivt sätt samt att du har en god kommunikationsförmåga både på svenska och engelska. Vi ser även att du är noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad. Du måste vara en fena på att hantera stress och kunna prioritera i pressade situationer. Du uppskattar att arbeta mot ett veckomål där du peppar och engagerar ditt team till att prestera på topp.
Krav:
• Tidigare erfarenhet av ledarskap eller produktionsledning.
• Har mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska.
• Du ska vara duktig på att organisera och planera och ha ett genuint intresse för problemlösning.
• Truckkort A+B
• God systemvana ( intelliplan och jeeves är meriterande)
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Låter detta som jobbet för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Ersättning
