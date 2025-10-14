Vi söker anläggningsarbetare till Tyft avfallsanläggning i Tanum!
2025-10-14
Varje dag underlättar Rambo vardagen för över 45 000 hushåll, verksamheter och företag i våra fyra ägarkommuner. Rambo AB är ett kommunägt miljöföretag i mellersta Bohuslän inom återvinning och avfallshantering med hushålls- och företagskunder. Rambos uppdrag är att tillgodose ägarkommunernas och dess invånares behov av en ekonomiskt och miljömässigt långsiktigt hållbar resurshushållning och avfallshantering. Vi står för närhet, enkelhet och förtroende. Rambo ägs av Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanums kommuner och har ca 100 anställda. Mer om Rambos verksamhet finner du på rambo.sePubliceringsdatum2025-10-14Om tjänsten
Rambo äger och driver totalt fyra avfallsanläggningar och sju återvinningscentraler i Lysekils, Munkedals, Sotenäs och Tanums kommuner. På våra bemannade återvinningscentraler hjälper vi gärna besökare att sortera rätt och svarar på frågor om hur avfallet ska hanteras.
Nu söker vi en anläggningsarbetare till Tyft avfallsanläggning i Tanums kommun. I rollen kommer du bland annat att:
• Hantera, lasta, lossa, sortera och transportera olika fraktioner med sorteringsmaskin och hjullastare
• Utföra underhåll och viss reparation av maskiner och utrustning
• Vid behov ersätta anläggningsansvarig vid semester och annan frånvaro
• Du är en del av hela anläggningen, vilket innebär arbete på Återvinningscentralen också
• Stötta på Rambos övriga anläggningar vid behov
Du kommer också att svara på frågor om återvinning för privatpersoner och företag, arbeta på anläggningens alla delar samt ha hand om vårt vågadministrationssystem.
Vi värdesätter ordning och reda, eftersom det skapar en säker arbetsmiljö för alla.
Låter det här som ett jobb där du både vill utvecklas och utveckla? Då tycker vi att du ska söka redan idag!
Din vardag
Arbetstiderna är vardagar 07.00-16.00 enligt schema. Vissa kvällar och vissa lördagar på återvinningscentralen förekommer.
På anläggningen finns återvinningscentral, en sorterare och en hjullastare.
Under dagen kommer det in avfall av olika slag till anläggningen. En stor del av arbetet består i att sortera avfallet rätt i containrar eller på särskilda platser för vidare behandling som kommer in på anläggningen eller återvinningscentralen. Du ser också till att det är ordning och reda på anläggningen och återvinningscentralen, och du känner dig trygg med att använda den maskin som bäst passar dagens behov.
Vem är du?
För att trivas i rollen och leva upp till förväntningarna tror vi att du:
• Är strukturerad och har lätt att se helheten
• Tycker om att ha varierande arbetsuppgifter
• Är ordningsam och noggrann
• Gillar att ta ansvar och vara delaktig i den dagliga planeringen
• Är kommunikativ och trivs med att ha kontakt med många olika parter
• Har god datavana och kan lära dig nya system
• Gillar att arbeta med Återbruk
Krav för tjänsten:
• B-körkort
• Goda datakunskaper
• Erfarenhet och kunskap av att arbeta med hjullastare och grävmaskin/sorterare
• Du behärskar svenska i tal och skrift samt viss engelska. Andra språkkunskaper är meriterande.
Meriterande
• Yrkesbevis bifogas gärna i ansökan
• Tidigare erfarenhet av maskinkörning på avfallsanläggningar
• Kunskaper i vågsystem, särskilt Flintab- och Tamtronsystem
Passar vi dig?
Läs ut Rambo AB och du får Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag. Det säger en del om vår verksamhet, medan vår vision säger allt: Det finns inga sopor! Tillsammans skapar vi resurser för framtidens generationer. Vi vill att det ska vara lätt för våra kunder att göra rätt i vardagen och med kunskap och rådgivning tror vi att alla kan vara miljöhjältar. På Rambo samlas olika kompetenser inom insamling, anläggning, kundservice och huvudkontor. Vår värdegrund förenar oss och fungerar vägledande i det dagliga arbetet. Genom att agera på ett sätt som visar att Rambo står för förtroende, enkelhet och närhet förstår kunderna vilka vi är.
Hos oss får du:
Som anställd på Rambo erbjuder vi friskvårdsbidrag, friskvårdstimme (där verksamheten tillåter), förmånscyklar samt liv-/olycksfalls-/sjukförsäkring.
Läs mer och ansök via via Rambos hemsida: www.rambo.se
