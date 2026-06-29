Vi söker ämnesbehöriga lärare - några timmar i veckan
Stella Montessori AB / Grundskollärarjobb / Växjö Visa alla grundskollärarjobb i Växjö
2026-06-29
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stella Montessori AB i Växjö
Växjö Montessoriskola
Växjö Montessoriskola "Den lilla skolan med det stora engagemanget!" är en F-6 skola med en positiv och trivsam miljö för både elever och personal.
För oss är det viktigt med en lugn och trivsam miljö för både elever och medarbetare där lärarna har bra förutsättningar för god undervisning och för god kontakt med sina elever. Vi har därför valt att vara den lilla skolan med en klass per årskurs och max 20 barn/klass.
Vår skola har ett fint läge på Söder i centrala Växjö med närhet till både stad och natur.
Vi söker ämnesbehöriga lärare – några timmar i veckan
Vi söker dig som har lärarlegitimation i något av nedanstående ämnen och är intresserad av att arbeta några timmar i veckan hos oss.
Vi har redan legitimerade lärare som undervisar i dessa ämnen, men de saknar ämnesspecifik legitimation. Därför söker vi dig som vill komplettera vårt team med din ämnesbehörighet och bidra till fortsatt hög kvalitet i undervisningen.
Tjänster:
Bild, åk 4–6: ca 2 timmar/vecka
Hemkunskap åk 6: ca 2 timmar/vecka
Slöjd, fokus textil, åk 3–6: ca 4 timmar/veckaPubliceringsdatum2026-06-29Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor? Ring 072-4461754, svarar vi inte så skicka ett sms så ringer vi upp dig.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan till ansokan@vaxjomontessori.se
.
Namnge ditt mejl med "Ämneslärare - ditt namn". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: ansokan@vaxjomontessori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ämneslärare - [Ditt namn]". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stella Montessori AB
(org.nr 556618-2662)
Södra Esplanaden 19 B (visa karta
)
352 35 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö Montessoriskola Jobbnummer
9982711