Vi söker ambitiösa Industrilärlingar till Ovako i Boxholm
Ovako AB / Elektrikerjobb / Boxholm
2025-09-03
Vår medarbetarresa
På Ovako tror vi att arbetet är mer än bara ett jobb - det är en möjlighet att vara en del av något meningsfullt. Vi främjar en öppen och vänlig atmosfär där varje individ är värdefull och där det finns möjligheter till personlig och professionell utveckling. Många av oss finner tillfredsställelse i vetskapen om att vårt arbete bidrar till att göra världen till en bättre plats.
Som en nordisk global ledare inom hållbart stål är Ovako inte bara en arbetsplats, det är en gemenskap som formar en bättre framtid. Medan vissa kanske kallar oss blygsamma, är sanningen den att vi inser att verklig förändring börjar med oss själva. Följ med oss på denna förändringsresa, där naturens skönhet bara är runt hörnet. Var en katalysator för positiv förändring på Ovako.
Är du redo för industrin?
Gillar du industrin, har ett tekniskt intresse och tycker om att skruva? Eller siktar du på att bli elektriker och har godkänd el-utbildning?
Vi söker nu Industrilärlingar till Ovako i Boxholm som vill växa med oss, varmt välkommen med din ansökan!
Din väg till en framtida fast roll
Industrilärlingsprogrammet ger dig möjlighet att utvecklas och växa in i en framtida fast position hos oss.
Programmet vänder sig till dig som vill in i industrin men ännu inte har lång erfarenhet. Här kombinerar vi praktiskt arbete med vidareutbildning, så att du får en trygg start och kan utveckla den kompetens som behövs för att bli en viktig del av vårt team.
Under lärlingsperioden får du stöd av en erfaren handledare som hjälper dig in i arbetet och ser till att du får de bästa förutsättningarna att lyckas. Om allt faller väl ut finns möjlighet att axla en fast tjänst hos oss efter programmets slut.
Lärlingsplatser med fokus på underhåll
Våra industrilärlingsplatser är riktade mot underhåll, med målet att du ska bli en av våra framtida mekaniker eller elektriker. Industrilärlingsperioden är 10 månader lång, och du är visstidsanställd under tiden. Efter avslutad lärlingsperiod finns möjlighet till tillsvidareanställning.
Vi söker dig som vill utvecklas
Vi söker dig som tar stort ansvar i allt du gör och har stolthet i att alltid leverera ditt bästa. Du trivs i grupp, har god kommunikativ förmåga och är modig nog att prova nya saker. Du är nyfiken, driven och visar engagemang i dina arbetsuppgifter. Säkerhet är högsta prioritet för oss, och därför är det viktigt att du kan ta ett steg tillbaka i ovanliga eller osäkra situationer.
Din utbildning och kvalifikationer
Alla är välkomna att söka, men vi prioriterar dig som har utbildning med inriktning mot vår verksamhet, t.ex. industri-, teknik-, fordon-, naturvetar- eller el-automationsprogrammet. Vi ser gärna att du har godkända betyg, men personlig lämplighet väger tungt - rätt person på rätt plats är vårt mål.
Vi ser även gärna att du har B-körkort eller mopedkörkort (AM).
Säkerhet och mångfald - alltid i fokus
Säkerhet är av högsta vikt på Ovako. Vi är en drogfri arbetsplats, och ett drogtest kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Vi värdesätter mångfald och uppmuntrar alla att söka - vi ser särskilt gärna fler kvinnliga sökande!
Om Ovako
På Ovako specialiserar vi oss på rent, högkvalitativt specialstål, skräddarsydda efter behoven hos våra kunder inom lager, transport och tillverkningssektorer. Vårt högkvalitativa stål, baserat på 97% återvunnet stål, säkerställer lätta och tåliga produkter samt möjliggör mer hållbara och miljövänliga lösningar. Med 2600 dedikerade medarbetare och en global närvaro som sträcker sig över 30 länder samt cirka 1,1 miljarder euro i omsättning står Ovako, ett dotterbolag till Sanyo Special Steel och en stolt medlem av Nippon Steel Corporation, i framkant av stålindustrin. Vårt syfte är tydligt: Tillsammans skapar vi stål för ett hållbart samhälle. Upptäck mer om våra innovativa lösningar på www.ovako.com, www.sanyo-steel.co.jp
Ersättning

Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Arbetsgivarens referens

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/82".
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Ovako AB

(org.nr 556813-5338)
Arbetsplats

Ovako Boxholm
Ovako Boxholm Kontakt
Jobbnummer

9491014
9491014