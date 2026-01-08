Vi söker Allmänspecialist till Achima Care vårdcentral i Växjö
2026-01-08
Nu söker vi en allmänspecialist till Achima Care Växjö vårdcentral!
Som allmänspecialist hos oss i centrala Växjö får du ett viktigt uppdrag: att tillsammans med dina kollegor ge patienterna trygg och kvalitativ vård. Vi är stolta över vår kultur där omtanke och professionalism går hand i hand - och där vi varje dag strävar efter att skapa bästa möjliga upplevelse för våra patienter.
För att trivas hos oss tror vi att du är engagerad, har ett genuint intresse för läkaryrket och uppskattar samarbete. Vi värdesätter också att du vill bidra till en arbetsmiljö där vi stöttar varandra och har roligt på jobbet. Personlig lämplighet är något vi lägger stor vikt vid, och vi ser det som självklart att du delar våra värderingar och bemöter både patienter och kollegor med respekt.
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete på en vårdcentral som sätter kvalitet och patientsäkerhet i första rummet. Hos oss blir du en del av ett positivt team med cirka 25 medarbetare - och en arbetsplats där gemenskapen är lika viktig som kompetensen.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad enligt överenskommelse
Arbetstid dagtid vardagar samt bemanning på jourläkarcentralen
Tillträde enligt överenskommelse
Om Achima
Achima grundades redan år 2004 och har sedan dess varit aktörer inom primärvården. Idag har vi 11 vårdcentraler runt om i Sverige och ett huvudkontor som är beläget i vackra Karlskrona.
Som anställd hos oss kommer du snabbt märka att vi har en stark företagskultur. Företagskulturen kallar vi The Achima Way och präglas av en familjär känsla med mycket arbetsglädje och fokus på bemötande. Vill du lära känna oss bättre innan du söker tjänsten? Besök oss gärna på sociala medier: Linkedin, Facebook och Instagram.
Missa inte heller att läsa om alla förmåner du får som anställd hos oss! För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef, Linda Gudmundsson, på linda.gudmundsson@achima.se
alternativt 070- 199 12 36. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Achima Care AB
(org.nr 556601-9823), http://www.achima.se/ Arbetsplats
Achima Care Kontakt
Linda Gudmundsson linda.fransson@achima.se Jobbnummer
9673504