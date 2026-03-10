Vi söker allmänspecialist för uppdrag i Örebro
2026-03-10
Vi söker nu allmänspecialist till bemanningsuppdrag på en vårdcentral 3 mil utanför Örebro. För det här uppdraget behöver du ha 2 års yrkeserfarenhet som allmänspecialist.
Uppdraget omfattar sedvanliga arbetsuppgifter i primärvård för specialist inom allmänmedicin.
Period: Vecka 15-35, 2026
Arbetstider 08.00-17.00, mån-fre
Bli en del av gemenskapen på Pelmatic!
Med stort ansvar och mycket arbetsglädje söker vi dig som är legitimerad läkare eller specialistläkare med minst två års erfarenhet, som brinner för ditt yrke och som vill vara med och förbättra vårdsverige tillsammans med oss på Pelmatic!
När du tar uppdrag tillsammans med oss blir du en del av ett kompetent och positivt bemanningsföretag som varje dag stöttar dig i ditt uppdrag. Vi är arbetsgivaren som bryr sig! Medan du tar hand om vården, tar vi hand om dig.
Läs mer om Pelmatic och skicka in en intresseanmälan!https://www.pelmatic.se/
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: info@pelmatic.se Arbetsgivare Pelmatic AB
