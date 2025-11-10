Vi söker Allmänspecialist - vill du vara med och bygga framtidens vård?
2025-11-10
Vi är en modern och växande enhet som just nu förstärker vårt fantastiska team med ytterligare en engagerad allmänspecialist. Hos oss får du möjlighet att vara del av en verksamhet där utveckling, kvalitet och ett varmt bemötande står i centrum.
Du får arbeta på vår helt nya filial i Catena Arena, som öppnade den 3/11 2025 - en satsning med tydligt fokus på framtidens nära vård, innovation och förebyggande insatser. Här får du möjlighet att bidra till den fortsatta utvecklingen av en modern och växande mottagning.
Om oss Capio Vårdcentral i Ängelholm är en familjär, stabil och uppskattad vårdcentral där kvalitet, trygghet och ett varmt bemötande präglar hela verksamheten. Vi finns mitt i centrala Ängelholm i charmiga K-märkta lokaler och har idag cirka 10 100 listade patienter.
Hos oss arbetar omkring 35 engagerade medarbetare i ett komplett och kompetent team med allmänspecialister, ST-läkare, distriktssköterskor, BVC, barnmorskor, astma/KOL- och diabetessköterska, kuratorer, rehabkoordinator, undersköterskor, arbetsterapeut, dietist, medicinska sekreterare, receptionister och servicemedarbetare. Här är vi stolta över vår samarbetskultur och goda stämning - vi hjälper varandra, lär av varandra och utvecklas tillsammans.
Din roll
Som allmänspecialist hos oss får du en varierad och stimulerande vardag med brett patientflöde, goda möjlighet till utveckling och nära stöd av ett starkt, erfaret och prestigelöst läkarteam. Du får också tillgång till både erfarenhetsutbyte, handledning och välfungerande processer.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du både trygghet, delaktighet och förutsättningar att trivas långsiktigt:
Kollektivavtal Marknadsmässig lön med positiv löneutveckling Närvarande chef och korta beslutsvägar Mycket goda möjligheter till kompetensutveckling - internt och externt Friskvårdsbidrag Frukost varje dag En välkomnande, inkluderande arbetsplats med stark lagkänsla
Om dig
Du är specialist i allmänmedicin och arbetar tryggt med utredning och behandling av patienter både på mottagningen och via våra digitala vårdkanaler (video och chatt). Du uppskattar ett strukturerat, kvalitetsdrivet arbetssätt med tydliga riktlinjer, uppföljning och förbättringsarbete - alltid med patienten i fokus.
I rollen ingår även handledning av AT- och ST-läkare, vilket ger dig möjlighet att bidra till nästa generations allmänläkare och samtidigt utvecklas i din egen yrkesroll.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och samarbetsförmåga. Trivs du med att arbeta i team, bidra till löpande utveckling och vara en del av ett positivt och professionellt arbetsklimat - då kommer du att trivas hos oss.
Omfattning och tillträde: Efter överenskommelse Anställningsform: Tillsvidare, med sex månaders provanställning Sista dag att ansöka är Löpande rekrytering - vänta inte med din ansökan Publicerat: 2025-11-06
Publicerat: 2025-11-06

Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Sara Nilsson sara.nilsson@capio.se +46706090039 Jobbnummer
9597237