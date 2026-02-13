Vi söker allmänsjuksköterskor till IVA, Alingsås lasarett
2026-02-13
Sjukhusen i väster är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen och består av fyra sjukhus -
Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Högsbo närsjukhus och Kungälvs sjukhus. Cirka 3000 medarbetare arbetar varje dag hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Intensivvårdsavdelningen vid Alingsås lasarett är en del av verksamhetsområde An/Op/Iva och en av två intensivvårdsavdelningar inom Sjukhusen i väster.
Vi är en mindre enhet med sex vårdplatser för intensiv- och intermediärvård. Vår verksamhet är högteknologisk och patientnära, med korta beslutsvägar och välfungerande rutiner.
Lokalerna är moderna och verksamhetsanpassade, med enkelrum för patienterna. Hos oss arbetar cirka 50 intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor i nära samarbete med anestesiologer och andra specialistläkare. Arbetsmiljön präglas av hög kompetens, struktur och en god social gemenskap.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Du vårdar patienter med sviktande vitalfunktioner och ansvarar för övervakning och behandling för avdelningens intermediärvårdspatienter.
Arbetet sker i team med olika professioner, där samarbete och kommunikation är centralt. Du har även möjlighet att engagera dig i ansvarsgrupper som utvecklar rutiner och arbetssätt baserat på aktuell forskning.
Vi erbjuder regelbundna utbildningar, scenarioövningar och A-HLR. Hos oss finns goda möjligheter att utvecklas i yrkesrollen och bidra till verksamhetens utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med flera års yrkeserfarenhet, meriterande är arbete på vårdavdelning inom slutenvården. Du är intresserad av ytterligare utmaningar och är nu redo för utveckling av din yrkesroll.
Du är trygg i din profession och kan arbeta strukturerat och metodiskt även under stressiga förhållanden. Du anpassar vården efter patienten och kan fatta välgrundade beslut. Ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot patienter, anhöriga och kollegor är en självklarhet för dig. Du har lätt för att samarbeta i team och kommunicera tydligt, samtidigt som du är självgående när det behövs.
Vi ser gärna att du har intresse för utveckling och förbättringsarbete, då vår verksamhet ständigt strävar efter att ligga i framkant. Du behöver vara flexibel med förmåga att kunna anpassa dig till ett varierande arbetstempo, då detta är viktiga egenskaper.Övrig information
Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion med mentorstöd. Schemaläggning sker individuellt i 12-veckors planering, med tjänstgöring under dygnets alla timmar.
Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
