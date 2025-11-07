Vi söker allmänmedicin läkare med start omgående
Vårdix utökar sin verksamhet och söker nu legitimerade läkare inom allmänmedicin för fast tjänst vid vår nya vårdcentral i Kiruna. Som allmänläkare blir du en viktig del i vårt team som erbjuder högkvalitativ primärvård till invånarna i Kiruna och omnejd.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Patientmottagning och medicinska bedömningar
Diagnostisering och behandling av vanliga sjukdomar
Remittering till specialistvård vid behov
Dokumentation i journalsystem
Samordning med andra vårdgivare
Förebyggande hälsovård och patientutbildningKvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin
Erfarenhet av arbete på vårdcentral
God svenska i tal och skrift
Empatisk, stresstålig och trygg i yrkesrollen
Utmärkt samarbetsförmåga och kommunikationsskicklighet
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Pensionsförmåner och försäkringar
Flexibla arbetstider
Möjlighet till kompetensutveckling
Trevlig arbetsmiljö i moderna lokaler
Dedikerad kontaktperson för stödSå ansöker du
Skicka din ansökan via Vårdix hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se
. Tillsättning sker löpande.
Bli en del av Vårdix-teamet och bidra till god hälso- och sjukvård i Kiruna!
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9594971