Vi söker allmänmedicin läkare med start omgående

VårdIX AB / Läkarjobb / Skellefteå
2025-11-07


Visa alla läkarjobb i Skellefteå, Robertsfors, Piteå, Norsjö, Vindeln eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Skellefteå, Piteå, Luleå, Umeå, Sollefteå eller i hela Sverige

VårdIX expanderar och söker nu legitimerade läkare inom allmänmedicin för fast tjänst vid vår vårdcentral i Piteå. Som allmänläkare blir du en central del i vårt team som erbjuder högkvalitativ primärvård till invånarna i Skellefteå.

Publiceringsdatum
2025-11-07

Dina arbetsuppgifter
Patientmottagning och medicinska bedömningar
Diagnostisering och behandling av vanliga sjukdomar
Remittering till specialistvård vid behov
Dokumentation i journalsystem
Samordning med andra vårdgivare
Förebyggande hälsovård och patientutbildning

Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistkompetens i allmänmedicin
Erfarenhet av arbete på vårdcentral
God svenska i tal och skrift
Empatisk, stresstålig och trygg i yrkesrollen
Utmärkt samarbetsförmåga och kommunikationsskicklighet
Förmåga att arbeta självständigt och i team

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Pensionsförmåner och försäkringar
Flexibla arbetstider
Möjlighet till kompetensutveckling
Trevlig arbetsmiljö i moderna lokaler
Dedikerad kontaktperson för stöd

Så ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41, Sam@vardix.se. Tillsättning sker löpande.
Bli en del av VårdIX-teamet och bidra till god hälso- och sjukvård i Skellefteå!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9594967

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: