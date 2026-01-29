Vi söker ajourhållare till vår fältsäsong
2026-01-29
Jordbruksverket finns för att främja en ökad och hållbar matproduktion och god djurvälfärd i hela Sverige. Vi bidrar till en levande landsbygd. Hos oss arbetar cirka 1850 personer. Huvudkontoret ligger i Jönköping men vi har även stor regional verksamhet.
Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska vara hållbara och trivas på jobbet! Vi investerar långsiktigt i våra medarbetare och vill att de utvecklas tillsammans med oss! Vi erbjuder en god arbetsmiljö med generösa förmåner med upp till 35 semesterdagar, friskvårdsbidrag samt friskvårdstid. I en stor del av våra anställningar erbjuder vi en flexibel arbetstid, möjlighet att jobba mobilt och arbeta delar av arbetstiden på distans.
Läs mer om hur det är att arbeta på Jordbruksverket på vår webbplats: www.jordbruksverket.se/jobbahososs
Inom jordbrukarstödavdelningen ansvarar vi för korrekt hantering av EU-stöden inom jordbruk och landsbygd. Vi betalar årligen ut cirka 10 miljarder kronor och har det övergripande ansvaret för att göra företagarnas kontakt med Jordbruksverket så enkel som möjligt. Eftersom vi hanterar stora ekonomiska värden är kraven på kvalitet och säkerhet höga.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Som ajourhållare kartlägger du jordbruksmark, hur stora olika marker är, vad det är för typ av mark samt vilka natur- och kulturvärden som finns på betesmarker och slåtterängar. Jordbruksmarken är uppdelad i olika block och kartläggningen gör så att lantbrukaren får rätt stöd för alla block. På så sätt bidrar du och vi till att skapa ett hållbart lantbruk och skapa de bästa förutsättningarna för att kunna producera merparten av de livsmedel vi behöver i Sverige.
Ajourhållningen har två säsonger, skärm- och fältsäsong. Vi söker nu personal till vår fältsäsong som pågår från april till oktober. Under fältsäsongen granskar du block på plats hos lantbrukare. Resultatet av vårt arbete är en uppdaterad databas med all jordbruksmark i Sverige.
Här kan du läsa mer om den granskning vi gör på ajourhållningen:https://jordbruksverket.se/stod/jordbruk-tradgard-och-rennaring/sam-ansokan-och-allmant-om-jordbrukarstoden/block-och-blockareal/granskning-av-block-pa-skarm-och-i-falt
Inom ajourhållningen arbetar vi över hela Sverige och har medarbetare på flera orter i landet. Därför är placering på flera orter möjlig. Beroende på din placeringsort kan det periodvis krävas mer eller mindre resande där du är hemifrån flera dagar i sträck. Räkna med minst tre veckor på annan ort under fältsäsongen i en annan del av landet än du normalt arbetar på. I gengäld har du stor frihet att själv planera din arbetsvecka.
När vi är klara med planeringen inför sommarens fältsäsong kan det styra behoven av var i landet vi behöver tillsätta tjänster. Inför årets fältsäsong ser vi nu att vi har behov av personal i främst Jämtland, Uppsala, Örebro, Östergötland och Kalmar län, varför vi gärna ser sökande som har möjlighet att arbeta i dessa områden. Jordbruksverket ombesörjer inte boendekostnader, utan du behöver i sådana fall vara bosatt i området eller ha möjlighet att ordna boende på egen hand.Kvalifikationer
Som ajourhållare behöver du vara lösningsorienterad och bra på att planera din tid. Du är strukturerad, noga med detaljer och analytiskt lagd så att du kan väga olika typer av information mot varandra och sedan fatta ditt beslut. Du är målmedveten och resultatinriktad och är bekväm med att fatta beslut på de underlag som finns. Du trivs med att köra bil och jobba ensam, samtidigt som du tycker om att träffa lantbrukare och förklara hur vi jobbar och varför. Att samarbeta när det behövs är självklart.
Du har kunskap om och kan övergripande bedöma den biologiska mångfalden och olika naturvärden på betesmarker och slåtterängar. Du har relevant högskoleutbildning som till exempel biolog, agronom, landskapsvetare, naturvetare eller relevant arbetslivserfarenhet inom området. Erfarenhet av arbete med åtagandeplaner och bedömning av markklasser för betesmarker och slåtterängar liksom arbete med ajourhållning och fältkontroller av jordbruksmark är meriterande.Vi ser det som mycket meriterande om du har arbetat med ajourhållning under de senaste 3 åren.
På grund av arbetets förutsättningar är det viktigt att du är i god fysisk form och har normalt färgseende. Körkort är ett krav. Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Vi kommer arbeta med löpande urval, varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt!
ÖVRIGT
Placeringsort är i första hand på något av våra kontor i antingen Uppsala, Kalmar eller Linköping. I andra hand sker placering enligt överenskommelse vid hemkontor. Det finns möjlighet att arbeta viss del av arbetstiden på distans.
Anställningen är en tidsbegränsad säsongsanställning från april till oktober 2026.
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2.4.6-01736/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4151) Arbetsplats
Jordbruksverket, Jordbrukarstödavdelningen
Tf. enhetschef ajourhållningsenheten norr
Erika Wärneryd
Erika Wärneryd Erika.Warneryd@jordbruksverket.se 0703-60 21 15 Jobbnummer
