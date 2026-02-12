Vi söker Affärsutvecklare/Utvecklingsstrateg inom YH
2026-02-12
Vill du driva utvecklingen av framtidens yrkeshögskoleutbildningar? Har du djup kunskap om YH-systemet och en stark affärsmässig ådra? Då kan detta vara din nästa utmaning. Vi söker för kunds räkning en erfaren affärsutvecklare/utvecklingsstrateg med gedigen bakgrund inom YH-sektorn. Du får en nyckelroll med ansvar för att utveckla utbildningsutbudet, driva framgångsrika YH-ansökningar och stärka verksamhetens position på marknaden.
Om rollen:
Du arbetar både strategiskt och operativt med att:
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter inom YH
Driva och kvalitetssäkra YH-ansökningar enligt MYH:s krav
Leda utvecklingsprojekt från idé till genomförande
Bygga starka samarbeten med arbetsliv och bransch
Bidra till långsiktig tillväxt, kvalitet och lönsamhet
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet inom YH-sektorn
Har dokumenterad erfarenhet av framgångsrika YH-ansökningar
Är en trygg ledare med vana att driva projekt och förändring
Är analytisk, affärsmässig och strategiskt lagd
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Du är självgående, relationsskapande och trivs i en roll med stort ansvar och inflytande.
Urval sker löpande, ansök så snart som möjligt.
Chefsbemanning AB (tidigare namn ProAcademic) och dess systerföretag Rektorspoolen AB är specialiserade på rekryteringar och interimslösningar inom utbildningssektorn.
Skall du hyra eller ta in skolledare på interimsuppdrag? www.rektorspoolen.sehttp://www.rektorspoolen.se/hyr-en-rektor/
Skall du rekrytera skolledare eller utbildningschef? www.proacademic.se Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chefsbemanning Sverige AB
(org.nr 556873-8115), http://www.proacademic.se Jobbnummer
9737898