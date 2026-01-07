Vi söker administratörer till Swedbank med start i januari!
2026-01-07
Vill du ha ett meriterande jobb på en arbetsplats med spännande arbetsuppgifter, bekväma arbetstider och goda utvecklingsmöjligheter? Då ska du läsa vidare!
Just nu söker Swedbank administratörer, en meriterande och samhällsnyttig roll inom bankvärlden där du får arbeta med att motverka penningtvätt. Tidigare erfarenhet av liknande arbete är inget krav utan som ny i rollen ges du den utbildning du behöver. Är du intresserad? Skicka in din ansökan redan idag då urval kommer ske löpande och rekryteringen prioriteras att gå snabbt!
Information om tjänsten
Swedbank fortsätter växa och behöver därmed ytterligare medarbetare som vill vara med på resan framåt. Öppen, enkel och omtänksam är värdeord som genomsyrar Swedbanks organisation. Här får du en arbetsplats där bekväma arbetstider, gemenskap och personlig utveckling är en självklarhet!
Som medarbetare kommer du att sitta i Swedbanks kontor i Furunäset, Piteå, tillsammans med många härliga kollegor. För att du ska känna dig trygg i din nya roll kommer du inledningsvis få en gedigen introduktionsutbildning och under din anställningstid har du alltid handledare nära till hands.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Swedbank i initialt 5 månader, det finns goda möjligheter till förlängning därefter. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Swedbanks önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till: fanny.skott@pn.sePubliceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med administrativa arbetsuppgifter och med dator som ditt främsta verktyg, kundkontakt kan förekomma i tjänsten, främst över telefon eller mail. Kundkännedom är avdelningens främsta uppdrag och det innebär bland annat att digitalt samla in samt granska information om bankens kunder.
Arbetstiderna är förlagda måndag-fredag under kontorstider.
För detta uppdrag krävs ett utdrag ur belastningsregistret, vi rekommenderar dig därför att beställa det redan vid ansökan via länken: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/blanketter---kontrollera-egna-uppgifter/
Observera att brevet sedan ska skickas oöppnat till:Professionals Nord,Fanny Skott
Smedjegatan 10, 972 33 Luleå
Observera att en kreditupplysning kommer göras på kandidater som går vidare för anställning.
Vi söker dig som:
Vill ha ett meriterande arbete inom administration med bekväma arbetstider. För denna tjänst kommer personlig lämplighet väga tyngre än tidigare erfarenhet. För att bli framgångsrik i rollen hos Swedbank behöver du besitta en god samarbetsförmåga och förmåga arbeta lösningsfokuserat. Vidare tror vi att du som person är flexibel och nyfiken på att testa nya uppgifter. Om du identifierar dig med Pippi Långstrumps talesätt "Det har jag aldrig provat förut, så det klarar jag helt säkert!" är du sannolikt den vi söker.
Tidigare erfarenhet av administration, service eller ett intresse för bank/finans är meriterande, men inte ett krav för tjänsten.
OBS. För denna roll väger personlig lämplighet tyngre än tidigare erfarenhet, så tveka inte på att ansöka.
START: Januari 2026OMFATTNING: Heltid
STAD: Piteå
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Fanny Skott
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på fanny.skott@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Luleå AB
(org.nr 559436-1650) Arbetsplats
Swedbank Kontakt
Fanny Skott fanny.skott@pn.se Jobbnummer
9670489