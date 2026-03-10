Vi söker administratörer, sommarjobb och längre uppdrag
Har du ett öga för struktur och trivs i en administrativ roll? Nu söker vi flera administratörer för uppdrag med start under våren samt för sommarjobb. Uppdragen varierar i längd och omfattning - från sommarvikariat till längre uppdrag.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som administratör arbetar du med att stötta verksamheten i det dagliga arbetet. Rollen är bred och arbetsuppgifterna kan anpassas utifrån uppdrag och erfarenhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Registrering och uppdatering av uppgifter i olika system
• Dokumenthantering och arkivering
• Mötesbokning och samordning
• Övrigt administrativt stöd
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
• Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
• Har god administrativ förmåga
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Har god datorvana och är bekväm med Office-program
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Information och kontakt
Intervjuer sker löpande och tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För mer information eller frågor är du välkommen att kontakta Wilma Nyman på tel: 0910- 77 09 84 alternativ wilma@wikan.se Ersättning
