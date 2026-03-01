Vi söker 2 undersköterskor till våra kvällsteam
2026-03-01
Drivs du av att arbeta med människor och vill verkligen göra skillnad för våra kunder varje dag? Ta chansen att bli en del av vårt härliga gäng!
Attendo Hemtjänst finns i Staffanstorp, strax utanför Malmö/Lund. Vi har avtal med Staffanstorps kommun med rätt att driva hemtjänst, delegerad hemsjukvård, avlösning, ledsagning och hushållsnära tjänster.
Vi söker 2 undersköterskor till våra kvällsteam som har erfarenhet av hemtjänst och brinner för att jobba med människor.
Om rollen
Som undersköterska hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär är en stor del i din roll samt att kunna bidra med kunskap och känsla som förgyller vardagen för våra äldre.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Delegerad hemsjukvård från patientansvarig sjuksköterska, samt rehabpersonal.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, närstående etc.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Undersköterskeutbildning om minst 1450p. (Krav)
Yrkesbevis från Socialstyrelsen (Krav)
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Körkort B (Krav)
Cykelvana (Krav)
Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering.
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 260315 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Undersköterska
Anställningsform: Tillsvidareanställning, provanställning upp till 6 månader
Tjänstgöringsgrad: 60-85%
Arbetstid: Kväll & helg
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Emelie Jönsson, Planeringsledare 046-123221
Maria Nilsson, Verksamhetschef 046-123221
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
