Vi söker 2 st digitala ambassadörer till våra sociala medier på VBU
Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu / Grafiska jobb / Ludvika Visa alla grafiska jobb i Ludvika
2025-11-11
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu i Ludvika
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Om dig och uppdraget
Är du kreativ, gillar att berätta historier och kan fånga känslan i en bild eller video? Vill du vara med och visa upp vår skola för nuvarande och framtida elever - på ett sätt som känns lättillgängligt och kul? Då är det här jobbet för dig! Syftet med uppdraget är att från ung till ung på ett kreativt, lättförståeligt och ungdomsnära sätt berätta om våra program och vad som händer på gymnasiet hos oss!
Omfattning
• Uppdraget omfattar 2 timmar/vecka
• Period från överenskommelse till och med 11 juni 2026
Arbetsupplägg
Vi vill att ni samarbetar som två digitala ambassadörer hos oss. Arbetet sker enligt ett rullande schema - timmarna förläggs där de behövs (Smeden, Malmen, Högbergsskolan).
Som digitala ambassadörer ansvarar ni tillsammans för att
• Skapa inlägg, filmer och stories till skolans Instagram och Tiktok och eventuellt material som kan delas på Facebook eller hemsida vid behov
• Följa med på evenemang, lektioner och aktiviteter för att dokumentera och sprida skolans vardag (om möjligt samla in material för att redigera och publicera)
• Komma på idéer på kampanjer och innehåll som engagerar och intresserar ungdomar
• Samarbeta med skolans lärare och annan personal för att planera och schemalägga inlägg
Verksamhetschef för gymnasiet kommer att vara närmaste chef och kommer att ha kontinuerlig avstämning och ansvar för materialet som publiceras.
Vi söker dig som
• Är myndig och gymnasieelev på skolan
• Har erforderligt körkort och tillgång till bil eller EPA
• Kan kombinera studier hos oss med ett extrajobb
• Har koll på sociala medier och gillar att skapa content
• Är pålitlig och kan jobba självständigt
• Kan ta bilder och filma med mobil på ett bra sätt (redigeringsskills är ett plus!)
Tjänsten kräver att du använder din egen telefon till arbetsuppgifterna.
Vi erbjuder:
• Ett roligt och kreativt extrajobb.
• Möjlighet att påverka hur skolan syns utåt.
• Erfarenhet som ser bra ut på CV:t och som kan ge meritpoäng för framtida jobb.
Anställningsvillkor
Anställningen startar enligt överenskommelse och gäller till och med 11 juni 2026. Ersättning utgår för 2 timmar/vecka enligt gängse avtal för liknande tjänster. Bilersättning utgår vid uppdrag som kräver att du/ni tar er till VBU:s olika skolor eller evenemang skolan anordnar i närområdet. Publiceringsdatum2025-11-11Så ansöker du
Skicka en kort presentation om dig själv och några exempel på hur du skulle göra för att marknadsföra något eller några av våra program på VBU. Skicka gärna med exempel på något du skapat. Din mentor och dina lärare kommer vara våra referenser, men har du andra referenser - uppge gärna dessa i ansökan. Sista ansökningsdag är 28/11 - 2025 Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västerbergslagens Utbildningsförbund,Vbu
(org.nr 222000-0802), http://www.vbu.se/utbildning_gymnasium Arbetsplats
VBU Jobbnummer
9598269