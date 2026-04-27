Vi söker 2 rörmokare till badrumsrenoveringar seriöst bolag, inga småjobb
2026-04-27
Rörmokare (2 st) - endast badrumsrenoveringar - seriöst bolag
Vi på BOB VÅTRUMSRENOVERING AB söker nu 2 rörmokare som vill jobba strukturerat med badrumsrenoveringar - utan småjobb, stress eller otydlighet.
Hos oss är det ordning och reda.
Du vet vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras.
Inget spring, inget strul - bara tydliga projekt från start till klart badrum.
Så jobbar vi
Alla projekt är planerade i förväg
Ritningar, material och beslut finns på plats
En projektledare styr varje projekt
Tydliga steg i produktionen
Du slipper jaga material, lösa missar eller tolka oklara beställningar.
Arbetsuppgifter
Installation av vatten och avlopp i badrum
Montering av WC-fixturer, blandare, dusch m.m.
Samarbete med snickare, elektriker och plattsättare
Säkerställa att arbetet följer branschregler
Det här får du
Endast badrum - inga servicejobb
Stabil vardag med tydliga projekt
Tydliga arbetstider
Bra lön
Firmabil & verktyg
Ett bolag som fungerar i praktiken
Du fokuserar på jobbet - vi sköter resten.
Vi söker dig som
Är utbildad rörmokare / VVS-montör
Har erfarenhet, gärna från badrum
Är självgående och noggrann
Gillar struktur och tempo
Du som bara jobbat service eller är ny i yrket kommer inte trivas här.
Om jobbet
Heltid
Stockholm
Start enligt överenskommelse

Publiceringsdatum: 2026-04-27
Skicka ett kort meddelande om dig själv.
Vi anställer löpande - rätt person går först.
Vill du jobba i ett bolag där det är ordning, kvalitet och tydliga projekt?
Hör av dig.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: info@bobvatrumsrenovering.se

Omfattning:
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Bob Våtrumsrenovering AB
(org.nr 556963-1905)
104 25 STOCKHOLM Körkort
Jobbnummer:
9878831