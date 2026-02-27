Vi söker 2 Personliga assistenter till en 10-årig pojke i Norrköping
Inspirera Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2026-02-27
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspirera Assistans AB i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Katrineholm
, Åtvidaberg
eller i hela Sverige
.
Om jobbet
Som personlig assistent förväntas du ha en empatisk förmåga, vara lyhörd och ha en god förståelse för vad ett bra bemötande innebär för kunden.
Vi söker nu en lekfull assistent som kan ha många bollar i luften men ändå full tillsyn och vilja vara ute i alla väder. Kunden är en härlig och glad pojke på 10 år. Han är autistisk och har diabetes typ 1 samt intellektuell funktionsnedsättning. Förkommer också allergier. M
• Hjälp med livsföring och sondmatning samt kommunikationsverktyg i form av bildstöd.
• Som assistent följer man med på olika semesterresor och olika aktiviteter och dagsutflykter.
1 tjänst natt på ca 75%
1 tjänst varierande dag och natt ca 50%
Erfarenhet av diabetes är meriterande men inget krav.
Du ska kunna kommunicera på flytande svenska i både tal och skrift, då viss dokumentation och journalföring görs.
Är du, eller känner du någon som brinner för att arbeta med människor. Ge en hjälpande hand och att just ditt engagemang kan göra någons vardag bättre. Så är du varmt välkommen med din ansökan.
Ett krav för att kunna arbeta hos kunden är att man ska kunna lämna in ett registerutdrag- för HVB hem.
Vi söker dig som är:
• 20år och äldre
• Lugn
• Körkort
• Tala flytande svenska
• Erfarenhet av att jobba inom vården är meriterande
• Meriterande är erfarenhet av diabetes
• Rökfri Publiceringsdatum2026-02-27Övrig information
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema, signera din tidrapport i slutet av månaden.
• Urval sker löpande så ansök i god tid!
• Du kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet innebär kundkontakt och i viss mån dokumentation.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Stämmer detta in på dig? Välkommen in med din ansökan
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inspirera Assistans AB
(org.nr 556926-4277), https://inspireraassistans.se/ Arbetsplats
Inspirera Assistans Jobbnummer
9768509