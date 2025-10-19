Vi söker 2 kockar till asiatisk matlagning till Spicy Hot i Eskilstuna
JKpool AB / Kockjobb / Eskilstuna Visa alla kockjobb i Eskilstuna
2025-10-19
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos JKpool AB i Eskilstuna
, Västerås
eller i hela Sverige
Vi söker en glädjespridande, serviceinriktad, noggrann medarbetare som tycker om att arbeta i team, samt klarar av ett högt arbetstempo.
Platsbeskrivning
Du kommer att arbeta med tillagning av asiatiska maträtter enligt receptet.
Du ska hjälpa köksbiträden att producera alla förberedande råvaror och arbetar med köksrutiner som hygienkontroll, råvaruhantering och annan tillredning i ett litet team av medarbetare.
Du ska ha arbetat som kock och med asiatisk matlagning.
Meriterande om du pratar något av språken: Mandarin och vietnamesiska.
Lön och omfattning: Heltid/deltid med timlön,
riktlinje på kollektivavtalets lönesättning inom restaurangbranschen.
Kontakt: Skicka din ansökan till jkpoolab@gmail.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-18
E-post: jkpoolab@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare JKpool AB
(org.nr 559388-5006)
Köpmansgatan 7 D (visa karta
)
633 56 ESKILSTUNA Jobbnummer
9563670