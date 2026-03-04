Vi söker 2 industrielektriker sökes till Eskilstuna och omnejd
ELinked AB / Elektrikerjobb / Eskilstuna Visa alla elektrikerjobb i Eskilstuna
2026-03-04
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Eskilstuna
, Västerås
, Köping
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Nu söker vi 2 industrielektriker till Västerås och omnejd. Du kommer att bli provanställd hos oss i sex månader för att sedan gå över till kunden. Publiceringsdatum2026-03-04Beskrivning av jobbet
Som industrielektriker arbetar du främst med förebyggande tillsyn, skötsel, service och felavhjälpande underhåll av byggnad och fastighetens tekniska system, både i kontorsmiljö samt ute i produktionen.Exempel på arbetsuppgifter:
Elektriska nyinstallationer, ombyggnationer och underhållsarbeten.
Utföra elektriska felsökningar och reparationer.
Förebyggande- och felavhjälpande underhåll.
Säkerställa att vi lever upp till gällande myndighetskrav för elektriska anläggningar, elektriska anordningar och vid elektriska arbeten.
Tjänsten erbjuder:
God lön efter bakgrund/erfarenhet
Kollektivavtal: Installationsavtalet/IF Metall
Friskvårdsbidrag
Arbetstelefon
Trevliga aktiviteter med firman
En firma som alltid sätter sina anställda på första plats
God uppföljning, där gemensamt planerar din kompetensutveckling
Möjlighet att växa internt
Utbildningar & Kurser
Som anställd på eLinked AB arbetar du under installationsavtalets kollektivavtal.
Tjänsten erbjuder många trevliga kollegor och en växlande vardag med möjlighet att vidareutbildas internt och växa inom elbranschen.
Din Profil:
Du har åtminstone 3 års erfarenhet. Du innehar ECY-certifikat eller motsvarande.
B-körkort är ett krav
Meriterande men inget krav är om du har certifikat för Heta arbeten, liftkort, fallskydd etc.
Det är även meriterande om du har tidigare arbetat med PCL programmering
Du kommunicerar obehindrat på svenska och grundligt på engelska i tal och skrift. Grundläggande IT-kunskaper i tex. Office paketet och enklare system.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en driven person som söker förbättringsmöjligheter och för dialog kring dessa med berörda personer. Du ser fördelen av att arbeta planerat och strukturerat, där du har förmåga att arbeta förebyggande istället för händelsestyrt.
Du är serviceinriktad och har en positiv karaktär. Du är även bra på att kommunicera med olika människor där du inser vikten av att ha god dialog kring pågående arbeten. Du gillar att utvecklas! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Kontakt
Christian Duarte christian@elinked.se Jobbnummer
9777338