Vi söker 2 engagerade fritidsassistenter till Lindängen och Nydala
2025-11-05
Ref: 20252577
Brinner du för att arbeta med barn och unga? Vill du engagera unga på deras egna villkor och bygga långsiktiga relationer som gör skillnad? Fritidsgårdsverksamheten är mer än bara en plats för aktiviteter - det är en plats där unga får stöd, blir sedda och hörda.
Nu söker vi 1 fritidsassistent till Lindängen fritidsgård och 1 fritidsassistent till Nydala fritidsgård.
Lindängen fritidsgård är en levande och välbesökt mötesplats för barn och unga, med stort utrymme för kreativitet, initiativ och verksamhetsutveckling. Lokalen lockar många besökare i olika åldrar och erbjuder en dynamisk miljö. Fritidsgårdens unika styrka är det starka lokala engagemanget, området präglas av människor och aktörer som vill bidra med något gott. Gemenskapen gör det möjligt att utveckla verksamheten, där samarbetet mellan fritidsgården och närområdet är en central del. Som fritidsledare blir du en del av en stor arbetsgrupp med 10 kollegor som roterar mellan Lindängen och Tygelsjö.
Nydala fritidsgård är en trygg och inspirerande mötesplats med fokus på rörelse, hälsa och gemenskap. Lokalen, som består av två våningar, erbjuder möjligheter till olika former av aktiviteter. Här är idrott en naturlig del av vardagen - basket och andra lagaktiviteter lockar många unga och bidrar till både energi och lagkänsla. De fysiska aktiviteterna kombineras med inkluderande aktiviteter som stärker ungdomarnas självförtroende. Arbetsgruppen på Nydala består av 7 fritidsledare som tillsammans utvecklar en verksamhet med framtidstro. Publiceringsdatum2025-11-05Dina arbetsuppgifter
Som fritidsassisent skapar du trygga, inkluderande och inspirerande fritidsgårdsverksamheter där barn och unga kan utvecklas, känna gemenskap och påverka sin fritid. Med ett coachande förhållningssätt stöttar och inspirerar du ungdomar att vara kreativa, ta initiativ och växa, samtidigt som du är en professionell förebild och trygg gränssättare.
Du möter ungas behov - både de som de själva uttrycker och de du som fritidsassistent identifierar - och anpassar verksamheten och möjliggör både planerade och spontana aktiviteter där ungas delaktighet och inflytande är i fokus. Arbetet sker i nära samverkan med skolor, vårdnadshavare, polis, socialtjänst och andra lokala aktörer. Du samarbetar även med andra fritidsgårdar och mötesplatser kring arrangemang och lovverksamhet, där ni tillsammans skapar trygga och positiva miljöer för barn och unga.
Din hemvist är på fritidsgården med verksamhet som även sträcker sig ut i det lokala närområdet för att möta och bygga relationer med unga där de befinner sig. Du deltar i alla förekommande arbetsuppgifter på arbetsplatsen, såväl planering, genomförande och uppföljning. Viss löpande administration och dokumentation förekommer.
Hos oss får du ett stort handlingsutrymme och mandat att tillsammans med kollegor utveckla en verksamhet som växer och ger framtidstro - en plats där alla ungdomar ska känna sig välkomna och som en del av en gemenskap.
Som fritidsassistent arbetar du med barn och unga under deras fritid. Det innebär att ditt schema innefattar regelbunden dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har flerårig erfarenhet av arbete med ungdomar i åldern 10-18 år.
• Har förmåga att bygga trygga och respektfulla relationer med ungdomar.
• Är lyhörd, ansvarstagande och har ett inkluderande förhållningssätt.
• Har intresse för ungas delaktighet, inflytande och sociala utveckling.
• Kan arbeta självständigt men också bidra aktivt i ett arbetslag.
• Är flexibel och lösningsorienterad i mötet med olika situationer och behov.
• Har god samarbetsförmåga och kan samarbeta med kollegor, vårdnadshavare och andra aktörer.
Meriterande:
• Erfarenhet av att leda aktiviteter inom t.ex. kultur, idrott eller skapande verksamhet.
• Erfarenhet av områdesbaserat arbete.
• Utbildning eller kurser inom pedagogik, socialt arbete, ungdomsarbete eller liknande område.
Känner du igen dig? Då kan det vara just dig vi söker!
Här skapar vi framtidens fritidsgårdsverksamhet - tillsammans!
Om arbetsplatsen
Arbetsplatsen - Fritidsgårdsenheten
Malmös fritidsgårdar driver fritidsgårdsverksamhet på många platser runt om i staden, för målgruppen barn och unga i årskurs 4 till sista året på gymnasiet. Fritidsgårdsverksamheten är mer än bara en plats för aktiviteter - det är en plats där unga får stöd, blir sedda och hörda. Vi möter och engagerar unga på deras egna villkor genom att bygga långsiktiga relationer. I våra fritidsgårsdsverksamheter gör du skillnad - varje dag.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt att alla Malmöbor har en meningsfull fritid? Vill du vara med och bidra till ett rikt föreningsliv och att det finns ett brett utbud av fritidsaktiviteter? Då är du välkommen att söka jobb hos oss på fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar allt från stadens idrotts- och fritidsanläggningar till fritidsgårdar, simskolor och samordning av stadens arbete i det lokala. Vi ger stöd och service till stadens föreningsliv och ser till att både stora och små evenemang bidrar till upplevelser och möten i Malmö.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
VIKTIG INFORMATION
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att direkt bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Jobbnummer
9589631