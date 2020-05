Vi söker 2 anställda för jobb med markarbeten? - Admb Stensättning Dränering & Entreprenad i Link - Trädgårdsanläggarjobb i Linköping

Admb Stensättning Dränering & Entreprenad i Link / Trädgårdsanläggarjobb / Linköping2020-05-25Admb stensättning dränering & entreprenad i Linköping utför trädgårdsarbete, grävning, stensättning, dränering, tomtplanering, gjuter plattor på mark mm i Östergötland.Vi är ett härligt gäng som arbetar i Linköping med omnejd, vi arbetar mot privatpersoner med nya arbetsplatser varje vecka så dagarna rusar förbi och det blir aldrig långtråkigt, vi arbetar alltid ute där vi får ta del av all frisk luft & sol mm.Om dig...Om du är erfaren är detta ett plus men vi utbildar dig gärna från grunden som lärling...Eftersom vi arbetar utomhus med kroppen så är det viktigt att du själv vill jobba med kroppen samt att du är praktiskt lagd.Då du ibland kan få arbeta på egen hand krävs det att du är ansvarsfull, pålitlig och ser ditt resultat som viktigt, du bör kunna jobba i grupp likväl på egen hand.B kort är ett krav.BE & C körkort och yrkesbevis för maskin är ett stort plus att ha men företaget betalar för BE och ev C körkort, bil ingår i tjänsten.Är du trött på ditt vanliga jobb, precis gått ut skolan eller om du känner du igen dig i beskrivningen, skicka då din ansökan omgående eftersom vi löpande anställer dessa två tjänster !2020-05-25Sista dag att ansöka är 2020-06-10Admb stensättning dränering & entreprenad i LinkKettilsgatan 658221 Linköping5239077