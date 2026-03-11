Vi söker 1st line supporttekniker till kommande uppdrag i Östersund!
Poolia AB / Supportteknikerjobb / Östersund Visa alla supportteknikerjobb i Östersund
2026-03-11
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Östersund
, Åre
, Sollefteå
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige
Nu söker vi ett flertal duktiga och engagerade supporttekniker till kommande uppdrag i Östersund. Konsultuppdraget är på heltid med start så snart som möjligt.
Om du har ett genuint intresse för teknik och att vilja ge support är detta rätt tjänst för dig!
Intervjuer och urval sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Vi söker tekniska och engagerade supporttekniker med ett genuint intresse för IT och teknik till en Service Desk i Östersund. Som supporttekniker arbetar du med att ge teknisk support på ett pedagogiskt sätt där du vägleder kunderna via både telefon, mail och andra medier.
Notera att arbetet innebär skiftgång och att eventuella resor kan förekomma vid utbildning.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och en vilja att ge support. Som person är du ansvarstagande och driven med ett professionellt agerande. Du tycker om att vara behjälplig och drivs av att ge kunden en bra kundupplevelse. Du brinner för att förbättra och leverera service i toppklass. Vidare ser vi att du på ett pedagogiskt sätt kan supporta och vägleda kunderna via både telefon, mail och andra medier.
Du har gymnasiekompetens, med fördel inom IT. Det är mycket meriterande med erfarenhet från arbete inom Servicedesk eller annan BackOffice funktioner inom IT. Du är en stabil och trygg person som har en hög kommunikativ förmåga, för att konstruktivt kunna föra en dialog med kund och dina kollegor.
Erfarenhet av följande program/system ses som mycket mediterande:
• Windows operativsystem
• Exchange
• Active Directory
• Office365
• Apple/Android
• ServiceNow
Säkerhetsklassning behövs i form av UC och utdrag ur belastningsregistret vid anställning.
Om verksamheten
IT-branschen är dynamisk och konstant föränderlig, det vet vi på Poolia Norr. Därför värderar vi din kompetens och personliga egenskaper högt när vi anställer en konsult. Att få rätt person på rätt plats är vi specialister på och vi vet vikten av nytänkande inom IT-branschen för att kunna erbjuda lösningar som passar våra konsulter lika bra som våra kunder.
Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "6086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Fanny Davidsson fanny.davidsson@poolia.se 072-177 37 13 Jobbnummer
9790903