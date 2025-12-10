Vi söker 1 montör till kund strax utanför Karlstad!
2025-12-10
Har du erfarenhet av montering och gillar att jobba med händerna? Då har vi jobbet för dig!
För vår kunds räkning, strax utanför Karlstad, söker vi nu tre engagerade och händiga montörer för omgående uppdrag.Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med montering av olika typer av komponenter, både mekaniska och tekniska. Arbetet sker i produktion, där noggrannhet och effektivitet är avgörande. Det är en fördel om du har vana från industri- eller verkstadsarbete sedan tidigare.Profil
Har du tidigare erfarenhet av montering?
Är allmänt händig och tekniskt lagd
Trivs med att arbeta praktiskt och i team
Har god arbetsmoral och tar ansvar för dina uppgifter
Meriterande:
Truckkort
Traverskort
Vi erbjuder:
Ett varierande och praktiskt arbete hos en stabil arbetsgivare
Trevlig arbetsmiljö och god stämning i teamet
Om Industrisupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter - allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång - för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2890". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hanna Sjöblom hanna.sjoblom@industrisupport.com +46 70 515 00 74 Jobbnummer
9636936