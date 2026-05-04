Vi sköker grillkock med erfarenhet av amerikansk barbeque

Vi söker grillkock med erfarenhet av amerikansk barbeque
2026-05-04
Vi söker Grillkock med erfarenhet av amerikansk barbecue (heltid)
Vi på Hamburgerbruket söker nu en erfaren grillkock som kan hantera äkta amerikansk low-and-slow-barbecue på hög nivå.
Du kommer att arbeta med:
• Brisket (pulled beef/roast beef)
• Pulled pork och pork butt
• Spareribs och beef ribs
• Övriga klassiska BBQ-rätter
Vi förväntar oss att du:
• Har dokumenterad erfarenhet av amerikansk barbecue och low-and-slow-teknik
• Kan arbeta självständigt med offset-smoker, pelletsmoker eller liknande utrustning
• Har god kunskap om trimning, rub, temperaturstyrning och wrapping
• Är noggrann med råvaruhantering, hygien och livsmedelssäkerhet
• Kan arbeta effektivt under tidspress och i team
• Har möjlighet att jobba heltid, inklusive kvällar och helger
Meriterande:
• Erfarenhet från tävling (KCBS, SCA eller motsvarande)
• Kunskap om olika träslag och rökaromer
• Egen utveckling av rubs och såser
Vi erbjuder:
• Heltidsanställning med kollektivavtal
• Marknadsmässig lön baserat på erfarenhet och kompetens
• Möjlighet att påverka menyn och arbetsmetoder
• Trevliga kollegor och moderna produktionslokaler
Ansökan med CV och gärna bilder/referenser på tidigare BBQ-jobben skickas till
Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: ozcan@hamburgerbruket.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hamburgerbruket i Örebro AB
(org.nr 559121-4019)
Mejeritorget 2 B (visa karta
)
703 80 ÖREBRO Jobbnummer
9890546