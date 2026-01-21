Vi satsar på fler förskollärare - välkommen till Vårberg!
2026-01-21
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Vi satsar nu på fler förskollärare!
Till Förskoleenhet 4 och 5 söker vi engagerade och medforskande förskollärare med erfarenhet av att leda och utveckla pedagogiska processer.
För att trivas hos oss har du ett genuint intresse för att leka, lära och växa tillsammans med våra fantastiska barn.
Välkommen till oss
I Skärholmens kommunala förskolor sätter vi alltid barnet i centrum. Vi ger varje barn löftet att bidra till de verktyg som de behöver för att utvecklas och leva i en ständigt föränderlig värld. Våra prioriterade mål är språk, demokrati och hälsa där leken bildar den plattform som genomsyrar vår utbildning och undervisning.
Våra förskolor ligger i ett mångkulturellt område med hyreshus, radhus och villor och majoriteten av våra barn är flerspråkiga. Kommunikationsmöjligheterna är goda och förskolorna är omgivna av natursköna miljöer såsom Mälaren, skogspartier, parker, bollplaner och lekplatser.
Förskolorna leds av en rektor och en enhetschef och har tillgång till kvalitets- och utbildningsledare samt specialpedagog. I Skärholmen har vi 18 förskolor och 3 öppna förskolor. Nu söker tre förskollärare till våra förskolor i Vårberg.
Vi erbjuder
Hos oss får du en betydelsefull roll i en verksamhet som värdesätter ditt engagemang för barns utveckling. Du blir en viktig del av vårt arbete med att både bibehålla och vidareutveckla en kvalitativ utbildning och undervisning med höga ambitioner och mål. Vi tror på det kollegiala lärandet och byter erfarenheter och lär av varandra. Hos oss får du vara med och skapa glädje, fantasi och livslång lust att lära och bidra till en undervisning med höga ambitioner.
Hos oss får du:
Nätverk med möjlighet till kollegialt utbyte och lärande
Schemalagd reflektionstid såväl enskilt som i grupp
Regelbunden kompetensutveckling
Handledning av specialpedagog
Arbetskläder
En lärplatta som arbetsverktyg samt delad dator och smartphone.
Vi erbjuder även subventionerad friskvård. Gym och simhall finns nära arbetsplatsen och årskort till stadens simhallar kan köpas till ett mycket förmånligt pris.
Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad.
Din roll
I ditt uppdrag som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du anpassar undervisningen och utbildningen för att främja varje barns utveckling och lärande utifrån deras förutsättningar, erfarenheter och behov. Du skapar nyfikenhet och lust att lära, både vid planerade aktiviteter och spontana tillfällen.
Du spelar en viktig roll i arbetet med att bygga upp en god pedagogisk miljö samt har kunskap och idéer om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Som förskollärare leder och samordnar du det pedagogiska arbetet i nära samverkan med ditt arbetslag och du har goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten.
I rollen ingår att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utvärdera förskolans utbildning och undervisning. Du arbetar systematiskt med observation, reflektion och analys som en naturlig del av det dagliga arbetet. Du förväntas att samarbeta med instanser såsom autismcenter, habilitering och andra externa samarbetspartners i nära samarbete med vårdnadshavare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har ett stort engagemang, är nyfiken och vill göra skillnad för de barn du möter varje dag.
För att vara aktuell för tjänsten ställer vi krav på:
Förskollärarlegitimation
Goda kunskaper om barns utveckling och lärande
God kännedom om förskolans styrdokument och kan omsätta dess intentioner i praktiken
Kunskap om och erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete både för den enskilda avdelningen och för förskolan som helhet
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt grundläggande IT-kunskaper
Du är väl medveten om att förskolans utbildning och undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och du praktiserar därefter.
Dina personliga förmågor och färdigheter
Du är en förskollärare som ständigt vill utvecklas och lära nytt tillsammans med barnen. Du anpassar undervisningen till barnens individuella förutsättningar och möter varje barn med respekt, lyhördhet och ödmjukhet. Genom ett inkluderande arbetssätt säkerställer du att alla barn känner delaktighet i undervisning och utbildning. Du trivs i att jobba i meningsfulla processer och har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och ett projekterande arbetssätt.
Som ledare är du initiativtagande, ansvarsfull och strukturerad. Du har en helhetssyn på ditt uppdrag, är tydlig och kan organisera arbetet tillsammans med ditt arbetslag.
Som ledare är du initiativtagande, ansvarsfull och strukturerad. Du har en helhetssyn på ditt uppdrag, är tydlig och kan organisera arbetet tillsammans med ditt arbetslag.

Du är trygg i din yrkesroll och behåller lugnet även i stressade situationer. Vidare har du god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt och bidrar aktivt till att skapa goda relationer med kollegor, vårdnadshavare och externa samarbetspartners.
Vi gör urval löpande under ansökningstiden så vänta inte med din ansökan. Vi gör urval utifrån CV och ett antal urvalsfrågor som du besvarar i samband med att du söker tjänsten och tar därför inte in något personligt brev.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Välkommen med din ansökan!
