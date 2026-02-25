Vi satsar och utökar nu söker vi två erfarna snickare!
2026-02-25
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Bli en del av Norrahammars Byggnads AB - där kvalitet, trygghet och stolthet i hantverket möts
Norrahammars Byggnads AB är ett väletablerat och välkänt byggföretag som varit aktivt sedan 1946. I över 75 år har vi byggt vår verksamhet på kundservice, kvalitet och långsiktiga relationer - och nu växlar vi upp för framtiden.
Vi fortsätter att växa och söker därför två självgående och erfarna snickare som vill vara med och stärka vårt team ytterligare. Hos oss får du en arbetsplats med korta beslutsvägar, stark gemenskap och stolthet över arbetet vi utför.
Dina arbetsuppgifter
Här får du ett omväxlande och utvecklande arbete där du bland annat kommer att:
Arbeta med mindre och medelstora service-, renoverings- och ombyggnadsprojekt
Utföra allt från enklare anpassningar till större ombyggnationer
Ha nära samarbete med yrkesarbetare, arbetsledare och projektledare
Bidra till att våra kunder får högsta kvalitet i varje projekt
Ingen dag är den andra lik - och ditt hantverk gör verklig skillnad.
Vem söker vi?
Du som trivs bäst hos oss är:
Självgående, lösningsorienterad och ansvarstagande
Noggrann, effektiv och flexibel
Trygg i både självständigt arbete och teamwork
Serviceinriktad och professionell i kunddialog
En person som gillar ordning och reda - på arbetsplatsen, i bilen och i förrådet
En lagspelare som bidrar till trivsel och positiv stämning
Vi letar efter någon som vill växa med oss och som brinner för sitt hantverk.
Krav
Minst 10 års erfarenhet av byggservice
Yrkesbevis
B-körkort
God svenska i tal och skrift
God datorvana (digital rapportering via mobil/dator)
Utdrag ur belastningsregistret lämnas innan anställning
Meriterande
Heta arbeten
Liftutbildning
Behörighet inom ställningsbyggnation
Om Norrahammars Byggnads AB
Hos oss får du en trygg arbetsplats där du får vara med och utveckla både företaget och dig själv. Vi uppskattar idéer, initiativ och medarbetare som vill vara en aktiv del av vår resa framåt.
Anställningsvillkor
Ort: Jönköping
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Ansökan:Mejla till jobb@norrahammarsbygg.se
. Ange snickare i ämnesraden.Rekrytering sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Frågor: Hanna Brunius, HR-ansvarig - 0708 29 70 14
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
E-post: jobb@norrahammarsbygg.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556691-0674)
Fordonsvägen 9
)
553 02 JÖNKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
9761782