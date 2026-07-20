Vi rekryterar sällan - nu söker vi en handläggare inom äldreomsorgen
Vallentuna kommun / Administratörsjobb / Vallentuna Visa alla administratörsjobb i Vallentuna
2026-07-20
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vallentuna kommun i Vallentuna
, Täby
, Upplands Väsby
, Stockholm
eller i hela Sverige
Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Är du en engagerad handläggare som vill göra skillnad inom äldreomsorgen? Då ska du söka till oss.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Det här är en ovanlig möjlighet att bli en del av vår arbetsgrupp. Vi har inte rekryterat handläggare inom Äldreenheten på flera år, vilket vi ser som ett kvitto på en stabil arbetsplats med god trivsel. Tjänsten blir nu ledig då en uppskattad kollega går vidare till ett nytt uppdrag inom samma förvaltning. Äldreenheten tillhör Socialförvaltningens myndighetsavdelning. Inom Äldreenheten arbetar idag tio handläggare tillsammans med en avgiftshandläggare, en handläggare för färdtjänst och riksfärdtjänst samt en boendesamordnare. Verksamheten leds av gruppchef och enhetschef som tillsammans ansvarar för att utveckla och stödja verksamheten.
Hos oss blir du en del av en engagerad och erfaren arbetsgrupp som arbetar för att ge äldre invånare ett professionellt, rättssäkert och individanpassat stöd. Samtidigt står vi inför en spännande framtid där den nya socialtjänstlagen och nya arbetssätt skapar möjligheter att vidareutveckla verksamheten.
Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag med goda möjligheter att påverka och bidra till framtidens äldreomsorg. Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som handläggare inom äldreomsorgen ansvarar du för handläggning, utredning, beslut och uppföljning enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer som är 65 år och äldre samt för personer under 65 år med demenssjukdom. Beslut fattas enligt gällande delegationsordning, där handläggarna har ett omfattande beslutsmandat inom verksamhetens område. Du möter individer med olika behov och livssituationer och genomför utredningssamtal i den enskildes hem, på sjukhus eller i våra lokaler. För att skapa mer tid för det professionella mötet och minska administrationen utforskar och utvecklar vi nya digitala arbetssätt, inklusive AI-baserade lösningar, såsom stöd i dokumentationsarbetet.
Arbetet innebär även nära samverkan med anhöriga, utförare, vårdgivare och andra samverkansparter. Du ansvarar självständigt för dina ärenden från ansökan till beslut och uppföljning samt bidrar aktivt till verksamhetens utvecklings- och förbättringsarbete. Samtidigt är samarbete och kunskapsutbyte en viktig del av vårt arbetssätt. Vi har regelbundna ärendedragningar och ärendehandledningar där vi tillsammans diskuterar komplexa frågeställningar, skapar samsyn och bidrar till en lärande organisation. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Minst två års sammanhängande erfarenhet av myndighetsutövning med självständig handläggning, utredning, beslut och uppföljning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och/eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Erfarenhet av att arbeta utifrån evidensbaserad utredningsmetodik, exempelvis IBIC (Individens behov i centrum) eller motsvarande metodstöd.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Giltigt B-körkort.
Meriterande:
Erfarenhet av handläggning och utredning enligt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst.
Erfarenhet av kommunal verksamhet och politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva för handläggning och dokumentation. Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Är flexibel, lösningsfokuserad och trivs i en verksamhet som utvecklas och förändras.
Är trygg i din yrkesroll och fattar välgrundade beslut.
Arbetar strukturerat och självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en tillsvidare på heltid med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning kan komma att tillämpas.
Personer som anställs för att arbeta med äldre och vuxna personer med funktionsvariation i hemmet ska visa upp ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. I rekryteringsprocessen kan arbetsprov förekomma.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett CV senast 23 augusti.
För mer information kontakta:
Mladen Mrdjen, enhetschef för äldre: mladen.mrdjen@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 36 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
10006421