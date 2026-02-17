Vi rekryterar Produktionsmedarbetare till VS Production i Varberg
2026-02-17
Om kundföretaget
Vi på VS Production är ett familjeägt företag med hjärtat i Varberg och världen som arbetsfält. I vår fabrik tillverkar vi skyltar och märkning i material som plast, trä, aluminium, corten, mässing, koppar, stål mm. Våra produkter hittar du överallt - i hissar, hotell, fastigheter - och vi är marknadsledande inom hissindustrin med leveranser till över 25 länder. För att läsa mer om oss på VS Production, besök gärna vår hemsida https://www.vsproduction.se/Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Är du en lagspelare med känsla för hantverk? Välkommen till vårt team!
Vi söker nu en härlig kollega som vill bli en del av vårt sammansvetsade produktionsteam. Här får du chansen att jobba med unika kundbeställningar, moderna maskiner och ett gäng kollegor som alltid ställer upp för varandra.
Som produktionsmedarbetare kommer du att:
• Gravera och måla kundspecifika produkter
• Kontrollera att allt håller högsta kvalitet
• Hjälpa kollegor på andra arbetsstationer som till exempel montering, packning eller polering.
• Bidra med din energi och ditt engagemang i hela produktionen
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi tror att du som söker
• Har erfarenhet av hantverk, gravyr eller liknande produktion
• Är trygg med ritningsläsning och har tekniskt sinne
• Är noggrann och kvalitetsmedveten - du vill att slutprodukten ska vara perfekt
• Är social, samarbetsvillig och trivs med ett högt tempo
• Tar eget ansvar och är nyfiken på att utvecklas
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig
• En plats i ett välkomnande team med stark lagkänsla
• Möjlighet att lära dig nya moment och växa i din roll
• Ett företag med korta beslutsvägar och familjär atmosfär
• Ett arbete där du ser resultatet av ditt hantverk varje dagOm företaget
I den här rekryteringen samarbetar VS Production med First Personalpartner. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta Nicklas Karlsson på nicklas@firstpersonal.se
Intervjuer kommer att göras löpande. Varmt välkommen med din ansökan senast 8 mars. Ersättning
