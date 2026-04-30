Vi rekryterar lagermedarbetare till våra kunder i Viared!

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås
2026-04-30


Dina arbetsuppgifter
Har du erfarenhet inom lager och logistik och trivs i en roll där struktur, effektivitet och kvalitet står i fokus? Vi söker dig som uppskattar ett varierat arbete i en tempofylld lagermiljö.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Plocka och packa kundorder
Ta emot och hantera leveranser
Utföra inventering samt registrera i affärssystem
Hantera returer och kontrollera varornas skick
Truckkörning kan förekomma vid behov

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
Är noggrann, strukturerad och tar ansvar i ditt arbete
Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
Är en lagspelare men även självgående

Om tjänsten
Placeringsort: Viared
Arbetstid: Kvällsskift
Omfattning: Heltid med start omgående

Profil
I den här rollen trivs du om du gillar att arbeta i ett högt tempo och samtidigt har ett naturligt sinne för ordning och noggrannhet. Vi söker dig som arbetar strukturerat, tar ansvar för dina uppgifter och håller en jämn kvalitet även när tempot är högt. Du har lätt för att ta egna initiativ, fungerar bra i samarbete med andra och bidrar till en arbetsplats där ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål.

Erfarenhet från lager eller logistik är meriterande, men det är din inställning, arbetsmoral och vilja att utvecklas som väger tyngst.

Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Tillgänglig för arbete kvällstid samt vid behov helger
Tidigare erfarenhet av lager-, logistik- eller liknande arbete

Meriterande:

Truckkort (A1-A4 och B1-B4)
Möjlighet att börja omgående eller med kort varsel

Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att komma i kontakt med dig!

Om oss

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Prognosgatan 1 (visa karta)
504 94  BORÅS

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Therese Henriksson
therese.henriksson@posti.com

Jobbnummer
9884288

