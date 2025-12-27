Vi rekryterar - Teknisk beredare & Logistikmedarbetare
2025-12-27
På SweProd Graphics växer vi tillsammans med våra kunder och söker nu förstärkning till två viktiga roller i vår verksamhet.
Vi erbjuder en arbetsplats där teknik, kvalitet och människor hänger ihop - och där våra värdeord genomsyrar vardagen.
Teknisk beredare - projektanställning
Om rollen
Som teknisk beredare hos SweProd har du en central roll mellan kundkrav, teknik och produktion. Du säkerställer att våra produkter är tillverkningsbara, korrekt beredda och redo för produktion, med rätt kvalitet från start.
Rollen är verksamhetsnära och passar dig som gillar tekniska utmaningar, struktur och samarbete över avdelningsgränser.
Granska ritningar, specifikationer och kundkrav. Säkerställa tillverkningsbarhet utifrån våra processer. Ta fram och uppdatera produktionsunderlag (arbetskort, operationsföljd, kontrollpunkter). Vara tekniskt stöd till produktion vid frågor, ändringar och avvikelser. Bidra till kvalitetssäkring och förebyggande förbättringsarbete
Vem är du?
Vi ser att du har teknisk bakgrund inom industri/produktion/beredning. Van att läsa och tolka ritningar. Du är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ. Trivs nära produktion och i samarbete med andra
Logistikmedarbetare - vikariat
Om rollen
Logistikavdelningen på SweProd är sista steget innan våra produkter når kund. Rollen är affärskritisk och kombinerar kvalitet, ordning, administration och praktiskt arbete.
Du ansvarar för att rätt produkt, i rätt skick och med rätt fakturering lämnar företaget.
Du kommer arbeta med avsyning och kontroll av alla artiklar och produkter innan leverans. Säkerställa rätt artikel, antal, utförande och kvalitet. Packa produkter korrekt och säkert. Förbereda och skicka leveranser. Fakturering av levererade artiklar. Säkerställa att fakturaunderlag stämmer (artikel, antal, pris, kund). Hålla god ordning i leveranser, artiklar och dokumentation
Vem är du?
Mycket noggrann och strukturerad. Trygg med siffror och administration. Har starkt ordningssinne och tar stort ansvar. Lugn, stabil och pålitlig även vid högt tempo
Det är även meriterande om du Truckkort.
Att arbeta på SweProd Graphics
Våra värdeord är en självklar del av vardagen:
Pålitliga - vi tar ansvar och gör rätt från början
Hängivna - vi bryr oss om helheten och varandra
Nyfikna - vi vill förstå, utvecklas och bli bättre
Hos oss får du arbeta i ett företag där kvalitet, struktur och samarbete är grundpelare.
Skicka din ansökan via mejl till: jw@sweprod.com
Ange tydligt i ämnesraden vilken roll du söker: "Teknisk beredning" eller "Logistikavdelning"
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: jw@sweprod.com Omfattning
