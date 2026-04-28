2026-04-28


Deltidsjobb

Vi på Verona söker en ny kollega!

Är du 18 år eller äldre och vill arbeta i en varierad och social roll? Då kan du vara den vi söker

Om tjänsten
Som medarbetare hos oss kommer du att arbeta som bartender men den rollen har även andra arbetsuppgifter. Du kommer bland annat att:

• Blanda och servera drinkar

• Servera gäster

• Plocka disk och hålla rent i lokalen

• Arbeta i diskrummet

• Hantera kassa

Du kommer även att hjälpa till i köket med uppgifter, såsom att t.ex steka hamburgare och förbereda råvaror.

Vi söker dig som:

• Är driven, ansvarstagande och serviceinriktad

• Är social och trivs med att arbeta i team

• Har ett flexibelt arbetssätt och kan rycka in där det behövs

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
E-post: Pizzabutikverona@gmail.com

Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Olympiakos AB (org.nr 556799-5013)
Storgatan 28 (visa karta)
811 34  SANDVIKEN

