Vi på Palak Paneer i Hjorthagen söker Servitör / Middle man

Khan Scandinavia AB / Servitörsjobb / Stockholm
2025-08-26


Visa alla servitörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Khan Scandinavia AB i Stockholm

Palak Paneer är en indisk-bengalisk kvarterskrog i hjärtat av Hjorthagen, nära Ropsten. Vi har snabbt blivit ett uppskattat ställe för både grannar och besökare - kända för vår goda mat, gröna veranda och familjära stämning.
Nu söker vi dig som vill arbeta som servitör / middle man och bli en viktig del av vårt lilla team.
Vi söker dig som:
Kan prata flytande engelska och bengaliska (krav)

Kan ta beställningar från gäster och ge service med ett leende

Har intresse för bengalisk matkultur

Kan hjälpa till i köket med disk, förpackning av mat för avhämtning samt mottagning av råvaruleveranser

Inte räds att skala lök

Är social, nyfiken och vill bidra till en trevlig arbetsmiljö

Du behöver inte vara någon "herr diplomingenjör" - men vi söker någon som är alert, engagerad och redo att ta ansvar

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: palakpaneer.sweden@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Söker jobb servitör/diskare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Khan Scandinavia AB (org.nr 559304-2897)
Artemisgatan 20 (visa karta)
115 42  STOCKHOLM

Arbetsplats
palak paneer

Kontakt
Ibrahim Khan
Ibrahim.kh7n@gmail.com
0729688040

Jobbnummer
9477313

Prenumerera på jobb från Khan Scandinavia AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Khan Scandinavia AB: