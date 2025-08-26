Vi på Palak Paneer i Hjorthagen söker Servitör / Middle man
Khan Scandinavia AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-08-26
Palak Paneer är en indisk-bengalisk kvarterskrog i hjärtat av Hjorthagen, nära Ropsten. Vi har snabbt blivit ett uppskattat ställe för både grannar och besökare - kända för vår goda mat, gröna veranda och familjära stämning.
Nu söker vi dig som vill arbeta som servitör / middle man och bli en viktig del av vårt lilla team.
Vi söker dig som:
Kan prata flytande engelska och bengaliska (krav)
Kan ta beställningar från gäster och ge service med ett leende
Har intresse för bengalisk matkultur
Kan hjälpa till i köket med disk, förpackning av mat för avhämtning samt mottagning av råvaruleveranser
Inte räds att skala lök
Är social, nyfiken och vill bidra till en trevlig arbetsmiljö
Du behöver inte vara någon "herr diplomingenjör" - men vi söker någon som är alert, engagerad och redo att ta ansvar Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: palakpaneer.sweden@gmail.com Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559304-2897)
Artemisgatan 20
)
115 42 STOCKHOLM
palak paneer
Ibrahim Khan Ibrahim.kh7n@gmail.com 0729688040 Jobbnummer
