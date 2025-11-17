Vi på NetOnNet söker en Ekonomiassistent på ett föräldravikariat
NetOnNet AB / Ekonomiassistentjobb / Borås
2025-11-17
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NetOnNet AB i Borås
, Göteborg
, Trollhättan
, Jönköping
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi tycker att hemelektronik är fantastiskt. Vi vill därför ge fler mer glädje, avkoppling, och produktivitet i vardagen! Vi gör prylar tillgängligt för alla så enkelt, billigt och hållbart som möjligt. För att lyckas är så klart våra grymma medarbetare det viktigaste vi har. Är du med?
Om tjänsten Vill du vara en del av ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas och bidra till en ekonomiavdelning som ligger i framkant? Då kan detta vara tjänsten för dig! I rollen som Ekonomiassistent hos oss ges du möjlighet att påverka och utveckla företagets ekonomiska processer och vi söker därför dig som vill stärka vårt team och bidra till vår fortsatta tillväxt och utveckling. Vi erbjuder en arbetsplats där samarbete, nyfikenhet och engagemang står i fokus.
I din roll ansvarar du för att stödja de dagliga ekonomiska funktionerna inom företaget. Tjänsten innebär ett brett spektrum av arbetsuppgifter som är avgörande för företagets ekonomiska flöde och säkerställer korrekt bokföring och finansiell rapportering. Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Hantera leverantörs- och kundreskontra
Sköta bokföring och avstämningar
Stötta vid månads- och årsbokslut
Ansvara för fakturering och betalningspåminnelser
Administrera ekonomiska dokument och rapporter
Bidra till att förbättra och utveckla ekonomiska processer
Vem söker vi? Du har en relevant utbildning och erfarenhet av arbete med leverantörs- och/eller kundreskontra och är van vid att hantera bokföringssystem, gärna IFS eller liknande. Med en noggrann och strukturerad inställning tar du dig an administrativa uppgifter och har en god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Du trivs med att ta ansvar, arbeta självständigt och har ett genuint intresse för siffror och analys. Du är lösningsorienterad och trivs med att effektivisera och förbättra processer.
Wow - det här är vi! NetOnNets arbete präglas av fyra värdeord - #enkla, #nyfikna, #tillsammans och #handlingskraftiga - det är våra ledstjärnor i vardagen. För oss är också mångfald och inkludering viktigt, vi strävar efter att ha en bred mångfald på NetOnNet, dels för att vi ska spegla samhället i stort, dels för att mångfald berikar organisationen med viktiga insikter som ger ökad förståelse för företagets ständigt växande kundbas.
Vår arbetsplatsstrategi förenar det bästa av två världar, där vi kombinerar effektiviteten i det digitala arbetssättet med kreativiteten och styrkan med de fysiska mötena. Wow säger vi! Det ger dig möjlighet att arbeta hemifrån en viss del av arbetstiden. På det här viset vill vi forma ett starkt hållbart företag med medarbetare som utvecklas som individer som möjliggör starka resultat.
Bli en del av vårt team Vill du också jobba med oss och bli en del av vårt team? Du söker enkelt genom att klicka på "Skicka ansökan" och registrerar därefter din ansökan. Vi läser ansökningarna löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan, gör det redan idag! Vi ser fram emot att höra mer om dig.
Vi accepterar enbart ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Har du referenser, ber vi dig att inte inkludera dem direkt i ansökan, utan lämna dessa vid en senare begäran. Bakgrundskontroll kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen. Som en del av vår rekryteringsprocess kan en bakgrundskontroll komma att genomföras. Kontrollen sker med kandidatens skriftliga medgivande och hanteras konfidentiellt i enlighet med gällande lagstiftning och våra interna riktlinjer. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-14
Detta är ett heltidsjobb.
Netonnet AB (org.nr 556520-4137)
