Vi på Kumlaby skola söker en engagerad lärare i fritidshem
2025-09-08
Vi söker dig som är en engagerad och utbildad lärare i fritidshem/fritidspedagog som vill vara med och forma dagens unga i en stimulerande skolmiljö! Om det låter som ett uppdrag för dig är du varmt välkommen att söka till oss som lärare i fritidshem till Kumlaby skola.
Kumlaby skola är en F-9 skola belägen i södra delen av Kumla och nära vår skola finns fina utemiljöer med många möjligheter till olika uteaktiviteter. Fritidshemmet har två avdelningar där lärare i fritidshem/fritidspedagoger planerar, samarbetar och erbjuder en inspirerande verksamhet. Här arbetar vi tematiskt utifrån vårt årshjul för att främja elevernas lärande. Samarbete och värdegrund är viktiga inslag i vårt arbete.
Vi har ett instagram där vi visar vårt fritids, kumlabyfritidshem, varierade aktiviteter och valmöjligheter är viktiga för oss.
Förutom ett nära samarbete med närmaste kollegorna kommer du också att samarbeta med övriga kollegor på skolan för att tillsammans skapa bästa möjliga lärmiljö för våra elever.
I Kumla kommun har vi ett nätverk för våra fritidshem med olika inslag och teman för en ökad kvalitet och för att utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Tillsammans med kollegor, arbetslag och skolledning arbetar vi för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt. Vi vill gärna utveckla rörelse- och utomhusaktiviteter på fritidshemmet.
Som lärare i fritidshem arbetar du i ett nära samarbete med skolans övriga professioner som lärare, elevhälsan, samt rektor och biträdande rektor.
Dina främsta arbetsuppgifter är att:
* organisera, genomföra och uppdatera fritidshemmets verksamhet utifrån gällande styrdokument
* arbeta främjande och förebyggande, samt stödja utvecklingen av det pedagogiska arbetet för att möta behoven hos alla elever
* följa upp och utvärdera insatta åtgärder på organisation-, grupp- och individnivå
* visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd.
Samarbete, professionalitet och elevfokus är viktiga ledord i vår verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad lärare i fritidshem/fritidspedagog. Vi ser gärna att du har inriktning musik för att komplettera övriga.
För att trivas hos oss på Kumlaby sätter du alltid sätter eleverna i centrum och du är engagerad, trygg i din roll och har god samarbetsförmåga.
Du har goda kunskaper om barns utveckling och lärande och ser individens behov på organisations-, grupp-, och individnivå. I din roll som lärare i fritidshem är förmågan att kunna kommunicera och samverka med elever, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper av stor vikt.
Om du dessutom har erfarenhet av:
• att arbeta med elever inom NPF problematik
• att arbeta utifrån en utomhuspedagogik
• språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
• och/eller erfarenhet av att driva utvecklingsarbete på fritidshemmet är det meriterande.
Vi kommer att jobba löpande med urvalet och intervjuer kan komma att ske före sista ansökningsdag så vänta inte- välkommen att söka redan nu!
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Läs mer om hur det är att jobba i Kumla kommun på kumla.se/jobb.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 68/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kontakt
Biträdande rektor Kumlaby och Tallängen
Charlotta Alderblad charlotta.alderblad@kumla.se 019588038 Jobbnummer
9497015