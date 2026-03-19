Vi på Haninge bilpark söker en säljare till en av våra bilhallar i Haninge
Haninge bilpark AB / Butikssäljarjobb / Haninge Visa alla butikssäljarjobb i Haninge
2026-03-19
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haninge bilpark AB i Haninge
, Kungälv
, Knivsta
eller i hela Sverige
Bilsäljare till växande bilhall i Haninge - ingen erfarenhet krävs
Vill du tjäna pengar, utvecklas snabbt och jobba i ett högt tempo?
Vi söker nu en ny bilsäljare till vår anläggning i Haninge. Du behöver inte ha jobbat med bilförsäljning tidigare - det viktigaste för oss är din inställning, ditt driv och din vilja att lyckas.
Om jobbet
Du kommer arbeta med försäljning av begagnade bilar i en verksamhet med högt tempo och stor omsättning. Här händer det saker hela tiden - och du har alla möjligheter att påverka din egen lön.Publiceringsdatum2026-03-19Arbetsuppgifter
Hjälpa kunder i bilhallen och via telefon/digitala kanaler
Genomföra affärer från första kontakt till leverans
Följa upp leads och arbeta aktivt med kundkontakt
Arbeta mot tydliga mål och budget
Vi söker dig som:
Är driven, tävlingsinriktad och vill tjäna pengar
Har lätt för att prata med människor och skapa förtroende
Är hungrig på att lära dig försäljning
Trivs i ett högt tempo och gillar att ha mycket att göra
Tar ansvar och vill utvecklas
Har B-körkort
Du behöver inte:
Ha erfarenhet av bilförsäljning
Kunna allt om bilar (det lär vi dig)
Vi erbjuder:
Möjlighet att tjäna bra pengar (fast lön + provision)
Utbildning och upplärning på plats
Ett team med högt driv och tydliga mål
En arbetsplats där prestation belönas
Placering: Haninge
Start: Enligt överenskommelse
Vill du in i bilbranschen och bygga en karriär? Skicka din ansökan redan idag - urval sker löpande.
Ansökan: Tobbe@haningebilpark.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: tobbe@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bilförsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932)
Söderbytorpsgatan 5 (visa karta
)
136 67 VENDELSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9807531