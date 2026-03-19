Vi på Haninge Bilpark AB söker en Reklamations handläggare
2026-03-19
Servicerådgivare / Reklamationshandläggare - högvolym begagnat (Haninge)
Jobba i hjärtat av en snabbväxande bilaffär.
Vi är en etablerad bilfirma i Haninge med fokus på begagnade bilar och en försäljningstakt på cirka 150 bilar i månaden. Nu söker vi en servicerådgivare / reklamationshandläggare som trivs i ett högt tempo och vill ha en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt.
Om rollen
Det här är ingen "lugn receptionstjänst". Du är spindeln i nätet mellan kund, verkstad och affär - där snabba beslut, tydlig kommunikation och problemlösning är avgörande. Du hanterar allt från kundmottagning till reklamationer och eftermarknad.

Arbetsuppgifter
Ta emot kunder och boka verkstadsjobb
Hantera reklamationer och garantiärenden effektivt och lösningsorienterat
Följa upp ärenden och säkerställa att inget faller mellan stolarna
Kommunicera med verkstad och kunder dagligen
Administrera ärenden, kostnadsförslag och fakturaunderlag
Aktivt bidra till hög kundnöjdhet - även när det uppstår problem
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från bilbranschen (servicerådgivare, verkstad, reservdelar eller liknande)
Är van vid högt tempo och många parallella ärenden
Är trygg i kunddialog - även i reklamationsärenden
Har struktur, driv och ansvarskänsla
Förstår affären bakom eftermarknad
Har B-körkort
Extra plus om du:
Har jobbat med reklamationer/garantier tidigare
Har erfarenhet av affärssystem inom bilbranschen
Är lösningsorienterad och vågar ta beslut
Vi erbjuder:
En central roll i ett bolag med högt tempo och tydlig tillväxt
Kort beslutsvägar och stort eget ansvar
Ett team som jobbar mot tydliga mål
Möjlighet att påverka och utveckla rutiner i eftermarknaden
Placering: Haninge
Start: Enligt överenskommelse
Känner du igen dig? Skicka din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Ansökan: tobbe@haningebilpark.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18
E-post: tobbe@haningebilpark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "reklamationshandläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge Bilpark AB
(org.nr 556866-8932)
Söderbytorpsgatan 5 (visa karta
)
136 67 VENDELSÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Torbjörn Winterqvist tobbe@haningebilpark.se Jobbnummer
9807512