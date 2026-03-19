Vi på Haninge Bilpark AB söker en Reklamations handläggare

2026-03-19


Servicerådgivare / Reklamationshandläggare - högvolym begagnat (Haninge)
Jobba i hjärtat av en snabbväxande bilaffär.
Vi är en etablerad bilfirma i Haninge med fokus på begagnade bilar och en försäljningstakt på cirka 150 bilar i månaden. Nu söker vi en servicerådgivare / reklamationshandläggare som trivs i ett högt tempo och vill ha en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt.
Om rollen
Det här är ingen "lugn receptionstjänst". Du är spindeln i nätet mellan kund, verkstad och affär - där snabba beslut, tydlig kommunikation och problemlösning är avgörande. Du hanterar allt från kundmottagning till reklamationer och eftermarknad.

Arbetsuppgifter
Ta emot kunder och boka verkstadsjobb

Hantera reklamationer och garantiärenden effektivt och lösningsorienterat

Följa upp ärenden och säkerställa att inget faller mellan stolarna

Kommunicera med verkstad och kunder dagligen

Administrera ärenden, kostnadsförslag och fakturaunderlag

Aktivt bidra till hög kundnöjdhet - även när det uppstår problem

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från bilbranschen (servicerådgivare, verkstad, reservdelar eller liknande)

Är van vid högt tempo och många parallella ärenden

Är trygg i kunddialog - även i reklamationsärenden

Har struktur, driv och ansvarskänsla

Förstår affären bakom eftermarknad

Har B-körkort

Extra plus om du:
Har jobbat med reklamationer/garantier tidigare

Har erfarenhet av affärssystem inom bilbranschen

Är lösningsorienterad och vågar ta beslut

Vi erbjuder:
En central roll i ett bolag med högt tempo och tydlig tillväxt

Kort beslutsvägar och stort eget ansvar

Ett team som jobbar mot tydliga mål

Möjlighet att påverka och utveckla rutiner i eftermarknaden

Placering: Haninge
Start: Enligt överenskommelse
Känner du igen dig? Skicka din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Ansökan: tobbe@haningebilpark.se

Sista dag att ansöka är 2026-04-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "reklamationshandläggare".

Detta är ett heltidsjobb.

Haninge Bilpark AB (org.nr 556866-8932)
Söderbytorpsgatan 5 (visa karta)
136 67  VENDELSÖ

För detta jobb krävs körkort.

Torbjörn Winterqvist
tobbe@haningebilpark.se

