Vi på Fruängstandläkarna söker en tandsköterska
2025-12-16
Information om arbetsplats
Fruängstandläkarna har funnits sedan 1998.
Fruängstandläkarna har funnits sedan 1998.
Kliniken är belägen en sten kast från Fruängens centrum, Vi bedriver i huvudsak allmäntandvård men även implantatbehandlingar och estetisk tandvård. Vår klientel är huvudsakligen från närområdet men vi har även många patienter som åker långväga för att komma till oss.
Arbetet som tandsköterska hos oss innebär receptionsarbete, assistans på rum och sterilarbete. Vi arbetar som ett lag där alla hjälps åt för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt. Tandsköterskorna ansvarar för att öppna reception, behandlingsrum och sterilen. Under dagen tar vi hand om patienterna och de sysslor som finns i kliniken . I Tandsköterskorna s arbete ingår även att kalla patienter, sköta tvätten och inventera i förråden. Alla på kliniken har ansvarsområden men alla hjälps åt att ta hand om dessa om det skulle behövas.
Vi har en familjär och trevlig stämning på kliniken. Vi är alla öppna , glada och sociala. Vi har roligt på jobbet och har lätt för att kommunicera med varandra på ett hjärtligt och ärligt sätt. Kvalifikationer
Tandsköterskeutbildning. Vi ser gärna att du har ett par års erfarenhet men det är inte ett krav. Det viktigaste är att du är nyfiken och vill lära dig nya saker .
Lägg gärna till att man lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
Vi söker en glad, socialt begåvad, driven tandsköterska som är engagerad och driven.
du ska tycka om att prat med folk och vara utåtriktad.
Övrig information
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
