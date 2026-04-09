Vi på Flowers söker nya Florister
Svenska Mässan Gothia Towers AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-04-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Mässan Gothia Towers AB i Göteborg
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden.
Vi är ett kreativt team av florister som ansvarar för anläggningens växter och blomsterarrangemang. Vi skapar och levererar snittblommor och dekorerar miljöer för våra avdelningar, gäster, butikskunder samt för event och mässor. Här får du verkligen möjligheten att ta del av spännande och varierande floristuppdrag!
Nu söker vi två nya medarbetare till vårt team. Tjänsterna är på 50%.
Om rollenSom florist hos oss får du skapa vackra buketter och arrangemang, sköta växter och plantering, dekorera butiken samt bidra med blomsterbinderi till mässor och fester. Du får kombinera kreativitet med praktiskt arbete och vara med och inspirera våra kunder varje dag.
Vem är du?Vi söker dig som är utåtriktad, social och ansvarstagande med ett genuint intresse för att ge förstklassig service. Du är lösningsorienterad, trivs i högt tempo och kan hantera flera uppgifter samtidigt. För att kunna möta gästers frågor och ge hög service ser vi gärna att du uttrycker dig obehindrat i både svenska och engelska, i tal och skrift.
En stor del av våra uppdrag hanteras digitalt och vi arbetar i flera olika beställningssystem. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med digitala verktyg och har erfarenhet av att arbeta i liknande system sedan tidigare.
Vi ser att du är utbildad florist och har minst 5 års dokumenterad erfarenhet av butik, varav minst ett år i blomsterbutik. Erfarenhet från arbete på mässor är meriterande.
Varför ska du välja oss?Vi är ett stort och sammansvetsat team med positiva och sociala kollegor. Med mycket glädje, mod och engagemang jobbar vi tätt ihop för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra miljontals besökare. Varje dag. Året om. Det är roligt att gå till jobbet eftersom vi får bidra till att skapa den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. I vår dynamiska verksamhet finns mycket erfarenhet och kunskap inom olika yrkesområden. Eftersom vi har så många olika verksamheter finns ett stort antal möjligheter som kan sträcka sig över en hel karriär.
Information om tjänsternaEftersom vi arbetar både i butik och på mässor innebär arbetet varierande arbetstider, och du behöver kunna arbeta dag-, kvälls- och helgpass enligt schema. Tjänsterna gäller två tillsvidareanställningar på 50% vardera. Startdatum enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 30 april, men tjänsterna kan komma att tillsättas tidigare så vänta inte med att skicka in din ansökan. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta rekryterande chef Ulrika Storhaug på ulrika.storhaug@gothiatowers.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet. Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com.
Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Våra kärnvärden - engagemang, samarbete och mod - är grunden för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör både internt och externt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Mässan Gothia Towers AB
(org.nr 559080-8290), https://svenskamassan.mynetworkglobal.com/center/tool/jobs/
Mässans gatan 18 (visa karta
)
412 51 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9845344