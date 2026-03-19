Vi på Clockwork söker en Ordersadministratör till Sortimo AB Stockholm
Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Är du en driven och serviceinriktad person som älskar att ha många bollar i luften? Vill du vara en nyckelspelare i ett framgångsrikt team och bidra till att skapa nöjda kunder och starka affärsrelationer? Då är det dig vi söker till rollen som orderadministratör hos Sortimo AB Stockholm!
Sortimo International med huvudkontor i Tyskland är med sina 1500 anställda och dotterbolag i 21 länder en av världens största leverantörer av inredningar och tillbehör för lätta lastbilar. Idag är Sortimo en eftertraktad partner inom bilindustrin när det gäller skräddarsydda koncept för service inredningar och den ökade efterfrågan har lett till att vi vuxit över hela världen. Sortimo AB med huvudkontor i Mölndal, startade sin verksamhet 2009 och är ett helägt dotterbolag inom Sortimo koncernen. Idag är vi 15 anställda i Sverige, men nu utökar vi vår verksamhet ytterligare på den svenska marknaden. För mer information om företaget gå in på www.mysortimo.se
Företaget erbjuder
Sortimo erbjuder en varierande och utvecklande roll i ett framgångsrikt företag, där du får arbeta med ett starkt varumärke och innovativa produkter. Du blir en del av ett engagerat och härligt team och får ta del av konkurrenskraftiga anställningsvillkor samt goda möjligheter till personlig utveckling.Arbetsuppgifter
Som orderadministratör hos oss kommer du att vara en central del av verksamheten - en riktig spindel i nätet! Du kommer att arbeta nära våra regionsäljare och stötta dem i deras dagliga arbete, samtidigt som du har direktkontakt med våra kunder. Rollen är varierande och innefattar både kundservice, försäljning och administration.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stötta våra regionsäljare med offertarbete, orderhantering och kunduppföljning.
• Välkomna kunder på plats hos oss och säkerställa att de får bästa möjliga service.
• Bygga och vårda kundrelationer via telefon, mejl och personliga möten.
• Säkerställa att våra kunder får en smidig och professionell upplevelse från första kontakt till leverans.Profil
Vi söker dig som är en positiv och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för kundservice. Du trivs med att arbeta i en dynamisk miljö där ingen dag är den andra lik. Du är strukturerad, kommunikativ och har ett öga för detaljer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och det viktigaste är din inställning och vilja att lära dig.
Vi ser att du som söker har:
• Erfarenhet av försäljning, kundservice eller liknande roll.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, tyska är ett plus.
• Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ.
• B-körkortSå ansöker du
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan. I den här rekryteringen samarbetar Sortimo AB med Clockwork. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Emma Degerfeldt på emma.degerfeldt@clwork.se
eller Johanna Jonsson påjohanna.jonsson@clwork.se
.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kommer att tillämpas.
• Tillsättning sker enligt överenskommelse.
• Sista ansökningsdag är 2026-04-16, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
