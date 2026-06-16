Vi på Attendo söker nu en Gruppchef till Nilstorpsgården
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2026-06-16
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Vill du leda ett engagerat team och tillsammans göra skillnad för våra kunder? Välkommen att söka!
Om Attendo Nilstorpsgården
Vi på Attendo, söker nu en Gruppchef till Nilstorpsgården på Lidingö.
Attendo Nilstorpsgården är ett modernt och trevligt äldreboende beläget i fina omgivningar på Lidingö, strax utanför centrala Stockholm. Nilstorpsgården har 10 avdelningar varav 6 är med inriktning mot personer med demenssjukdom, vi har plats för 80 kunder.
Om rollen som gruppchef
Som gruppchef är din primära arbetsuppgift att coacha och att arbeta själv i det dagliga omsorgsarbetet tillsammans med teamet. Rollen innebär ett närvarande och stödjande ledarskap ute i verksamheten där större del av jobbet är att arbeta med våra kunder. Du har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp och är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Attendos arbetssätt och värderingar.
Du har flera gruppchefskollegor och ni samverkar, bollar och utbyter erfarenheter. Som gruppchef rapporterar du till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen
Vi vill och kan göra skillnad med fokus på kund, medarbetare och beställare samt för samhället i stort. Vägen dit går genom ett tydligt och utvecklande ledarskap.
Vår ledarkompass består av fyra områden:
• Skapa värde
• Vi tillsammans
• Bygga tillit
• Tänka nytt
Kompassen hjälper oss att nå våra långsiktiga mål, leda och utveckla vår verksamhet och affär framåt samt fungerar som ett verktyg för att leda oss själva och andra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vägleda och arbeta i det dagliga omsorgsarbetet tillsammans med teamet.
Ansvarig för daglig drift och planering på avdelningen/våningen för sitt team
Personalansvar; rekrytering, introduktion av nya medarbetare, utvecklingssamtal
Delaktig med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten
Vem är du?
Som person besitter du en naturlig förmåga att coacha och leda andra. Du strävar efter att vara en förebild för dina medarbetare och genom ditt starka engagemang skapar du varje dag ett gott arbetsklimat i gruppen. Som ledare värdesätter du tydlighet, delaktighet och vill tillsammans med dina kollegor utveckla för att hitta nya lösningar.
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-06-16KvalifikationerKvalifikationer
Utbildad undersköterska eller motsvarande yrkeserfarenhet gärna inom äldreomsorg
God datorvana
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Meriterande om du därtill har
Tidigare erfarenhet av ledarskap, samordning eller planering
Erfarenhet äldreomsorg
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vi använder oss av slumpmässiga alkohol och drogtester för våra anställda.
Sista ansökningsdag 31 juli men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Gruppchef
Anställningsform: tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Dagtid, kvällar och helger.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Caroline Östberg, caroline.ostberg@attendo.se
, 070-672 56 33.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904940-2055988". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Svedjevägen 3A (visa karta
)
181 47 LIDINGÖ Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9966529