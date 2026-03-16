Vi på Attendo Näsbyterrassen söker sjuksköterska till sommaren!
2026-03-16
Är du legitimerad sjuksköterska med ett intresse för äldreomsorgen och som helhjärtat vill ge trygghet och omsorg till de som behöver stöd i vardagen? Då har du kommit rätt!
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Attendo Näsbyterrassen är ett modernt nybyggt boende med inriktning sport och spa som öppnade i Augusti 2024. Vi ligger strax intill Roslags Näsby station i ett trevligt nybyggt område med både caféer, restauranger och grönska runt hörnet. Boendet har 100 lägenheter, både för personer med demenssjukdom och somatiska sjukdomar. Högst upp i huset finns det två stora terrasser, spa och relaxavdelning, en stor samlingssal och ett gym för både kunder och personal.
Beskrivning av tjänsten Vi har under sommaren behov av en extra sjuksköterska under dagtid måndag - fredag (dagtid). Vi erbjuder förmånlig lön för dig som kan jobba mellan vecka 26-34. Arbetstiderna är flexibla.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Läkemedelshantering
Arbeta i nationella kvalitetsregister
Handledning av omvårdnadspersonal
Omvårdnadsansvar för patienter
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera. Du trivs med att handleda och delegera omvårdnadsmedarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med dina kollegor skapa en högkvalitativ vård för dem som bor hos oss. Publiceringsdatum2026-03-16Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal och skrift
Meriterande om du därtill har
Erfarenhet från arbete inom privat omsorgsverksamhet
Erfarenhet av handledning
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 30/4 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Roll: Sjuksköterska
Anställningsform: Tidsbegränsad
Tjänstgöringsgrad: Deltid
Arbetstid: Dagtid / helg
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: maria.persson@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
