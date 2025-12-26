Vi på Astrio Entreprenad söker en Teknisk dokumentatör!
Astrio Entreprenad AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-12-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astrio Entreprenad AB i Göteborg
, Härryda
eller i hela Sverige
Vi på Astrio Entreprenad söker en Teknisk dokumentatör!
Vill du ha en roll där du kombinerar struktur, kundkontakt och teknisk dokumentation i ett bolag som bygger framtidens infrastruktur? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om rollen
I den här tjänsten blir du en nyckelperson i våra projekt. Du säkerställer att dokumentation och kundbokningar hanteras effektivt, korrekt och i rätt tid. Rollen passar dig som gillar ordning och reda, trivs med att prata med kunder och vill arbeta i ett högt tempo med tydliga processer.Publiceringsdatum2025-12-26Dina arbetsuppgifter
Boka kunder för planerade arbeten och installationer
Kommunicera med fastighetsägare, boende och andra berörda parter
Säkerställa korrekt kund- och projektrelaterad registrering
Samla in, strukturera och kvalitetssäkra teknisk dokumentation
Hantera checklistor, protokoll och underlag inför/efter arbete
Uppdatera system med status, kundinformation och dokumentation
Stötta projektledare och produktion med administrativt underlag
Vem är du?
Du är serviceinriktad, noggrann och har lätt för att samarbeta. Du gillar att ha många bollar i luften, men tappar aldrig detaljerna.
Vi tror att du har
Erfarenhet av administrativt arbete, kundbokning eller teknisk dokumentation
God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Vana av att arbeta i olika system och hantera dokument
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
Meriterande
Erfarenhet från bygg, fiber, telekom eller anläggning
Erfarenhet av dokumentationskrav i projektmiljö
Kunskap i svenska och engelska (ytterligare språk är ett plus)
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande bolag
Trevliga kollegor och en lösningsorienterad kultur
Möjlighet att utvecklas i takt med våra projekt
HeltidstjänstSå ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och kort presentation. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Astrio Entreprenad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24
E-post: info@astrioentreprenad.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astrio Entreprenad AB
(org.nr 559187-9654) Jobbnummer
9663918