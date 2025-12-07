Vi på Astrio Entreprenad söker en Senior redovisningsekonom!
Vill du ta en nyckelroll i ett växande bolag med högt tempo, korta beslutsvägar och tydligt affärsfokus? Då kan det här vara rätt nästa steg för dig.
Om rollen
Som senior redovisningsekonom hos oss får du ett brett ansvar för redovisningen och blir en viktig del i att säkerställa kvalitet, struktur och utveckling av våra ekonomiprocesser. Du arbetar nära ledning och kollegor i verksamheten och bidrar aktivt till analys och förbättringar.
Exempel på arbetsuppgifter
Löpande redovisning och månadsbokslut
Årsbokslut och förberedande arbete inför revision
Avstämningar, periodiseringar och rapportering
Moms- och skattehantering
Förbättring och effektivisering av rutiner och processer
Stöd till verksamheten i ekonomiska frågeställningar
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din redovisningskompetens, gillar ansvar och har en strukturerad och lösningsorienterad arbetsstil.
Vi ser gärna att du har
Flerårig erfarenhet av kvalificerad redovisning
God vana av bokslutsarbete
Hög noggrannhet och god analytisk förmåga
Förmåga att arbeta självständigt och driva förbättringar
Språk
Svenska och engelska är ett krav
Tyska är meriterande
Vi erbjuder
Heltidstjänst i Göteborg
En central roll i ett bolag under tillväxt
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen
Trevliga kollegor och en prestigelös kultur
Skicka in din ansökan med CV och kort presentation. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Astrio Entreprenad!
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
