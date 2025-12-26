Vi på Astrio Entreprenad söker en Kundbokare / Kundsupport (tysktalande)!
2025-12-26
Om jobbet
Vill du ha en roll där du kombinerar kundkontakt, struktur och administrativt stöd i ett bolag som bygger framtidens infrastruktur? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Om rollen
I den här tjänsten blir du en viktig länk mellan våra projektteam och våra kunder i Tyskland. Du ansvarar för kunddialogen kring bokningar, tider och praktisk information, samt säkerställer att ärenden och uppgifter registreras korrekt i våra system.
Rollen passar dig som gillar service, trivs med telefon och mail som arbetsverktyg och som jobbar strukturerat även när tempot är högt.
Boka kunder för planerade arbeten och installationer
Sköta kundsupport via telefon och e-post (främst på tyska)
Kommunicera med boende, fastighetsägare och andra berörda parter
Hantera inkommande frågor, ändringar och ombokningar
Säkerställa korrekt kund- och projektrelaterad registrering
Uppdatera system med status, kundinformation och bokningsunderlag
Stötta projektledare och produktion med administrativt underlag
Vem är du?
Du är serviceinriktad, tydlig i din kommunikation och gillar att arbeta strukturerat. Du är trygg i kundkontakt och kan hantera många ärenden parallellt utan att tappa kvaliteten.
Vi tror att du har
Erfarenhet av kundbokning, kundsupport eller administrativt arbete
Flytande tyska i tal och skrift (krav)
God kommunikativ förmåga och ett professionellt bemötande
Vana av att arbeta i olika system och hantera kundärenden
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
Meriterande
Erfarenhet från bygg, fiber, telekom eller anläggning
Erfarenhet av arbete i projektmiljö med många bokningar och deadlines
Svenska och/eller engelska (plus, men inte krav)
Erfarenhet av CRM, bokningssystem eller ärendehanteringssystem
Vi erbjuder
En viktig roll i ett växande bolag
Trevliga kollegor och en lösningsorienterad kultur
Möjlighet att utvecklas i takt med våra projekt
Heltidstjänst
Skicka in din ansökan med CV och en kort presentation. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Astrio Entreprenad!
Sista dag att ansöka är 2026-01-23
E-post: info@astrioentreprenad.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astrio Entreprenad AB
