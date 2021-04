Vi på Allgreen söker nu efter vår nästa stjärna! - Allgreen AB - Butikssäljarjobb i Lund

Allgreen AB / Butikssäljarjobb / Lund2021-04-13Är du en vinnarskalle, utåtriktad och redo för nya utmaningar? Då är jobbet hos Allgreen perfekt för dig.Vi på Allgreen hjälper våra uppdragsgivare att utmana telekommarknaden, och har en ledande plats. Vi erbjuder en unik arbetsplats med 10 platser per kontor som ger dig en chans att utveckla din arbetskarriär såväl som fortsätta att utveckla den ännu mer för långsiktighet. Idag arbetar vi med en av dem största uppdragsgivarna inom telefonibranschen där kvalitet och kvantitet står i fokus. Idag har vi kontor i medeltida byn Jakriborg, Lund, Ängelholm, samt expandering i andra länder utomlands inom kort!Just nu söker vi på Allgreen nya och drivna säljare till vårt fantastiska kontor i Jakriborg, Hjärup. Endast 3 minuter med tåg från Lund och 7 från Malmö!Störst är inte bäst. Våra kollegor i branschen satsar idag på stora lokaler med opersonliga platser, vi vill annorlunda. Vi bryter mönster, vi satsar på den individuella medarbetaren.Vårt arbetssätt fokuserar på utveckling, personlighet och stabilitet. Kontoren är inriktade på 10 unika platser per kontor. Dessa 10 unika platser behåller ett hållbart arbetssätt inom callcenterbranschen och skapar en fantastisk lagkänsla. Teameffektiviteten ökas och ger otroligt stöd för varje enskild medarbetare. Som account manager hos oss arbetar man tillsammans med erfarna medarbetare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.Grundidén av Allgreen är att fokusera på den individuella medarbetaren och ge fokus på unika få platser för att ge utrymme för utveckling, både i grupp och personligt för att bygga något stort, tillsammans.Har du vad som krävs?För att du ska få den bästa arbetsupplevelsen ser vi gärna att du är:EnergiskDrivandeMålfokuseradFlytande i svenska både i tal och skriftHar du erfarenhet inom branschen är meriterande, men inget krav då alla kan lyckas med rätt inställning!God kommunikationsförmåga är viktigt då du använder det för att bygga upp relationer med kunderna, eftersom detta skapar grunden till en långvarig relation mellan kunden och dig.Passar ovanstående in på dig, ska du verkligen söka detta jobb!Vad erbjuder vi?Vi erbjuder dig en livfylld arbetsplats med massor av utvecklingsmöjligheter. Utbildning och daglig coachning är också något du kan räkna med. Vi bryr oss mycket om vår företagskultur och jobbar ständigt för förbättring. Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för att lyckas inom försäljning. Detta, då vi fokuserar på våra unika 10 platser per kontor. Dessa unika platser ger större utrymme för varje enskild individ att utvecklas och förbättras. Hos Allgreen är man inte bara en i mängden, hos oss är varje medarbetare betydelsefull.Dagarna passerar i högt tempo och vår ambition är att kombinera nöje med prestation. Här har vi regelbundna tävlingar både i grupp och individuellt. På senaste tiden har vi tävlat om allt från playstation, biljetter till större event samt resor. Ska du vara med på nästa tävling?Arbetstider: Måndag - Fredag 8.45-17.30Vi erbjuder en hög garantilön plus hög provision!Kolla gärna vår instagram för att se fler bilder! https://www.instagram.com/allgreenab/ Denna chans vill du inte missa.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-13Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-28Allgreen AB5687211