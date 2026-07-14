Vi letar efter vår nästa stjärna till receptionen på Lindhagensplan!
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2026-07-14
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Vi vill ha kul på jobbet – vill du vara med? 🚗💙
Vi är en trafikskola... Japp, det kanske låter som en vanlig receptionstjänst. Men det är långt ifrån vanligt hos oss!
Nu söker vi en receptionist till vår flagship-skola på Lindhagensplan i Stockholm. Här blir du en viktig del av teamet och den första personen våra elever möter – både i receptionen, på telefon och i våra digitala kanaler. Du är ansiktet utåt för skolan och spelar en stor roll i att skapa en upplevelse som gör att våra kunder känner sig välkomna från första kontakten.
Även om din huvudsakliga arbetsplats är Lindhagensplan kommer du också att hjälpa till med enklare administrativa och kundrelaterade ärenden för våra övriga trafikskolor runt om i Sverige. Det gör rollen både varierad och utvecklande.
Vi tror att du är en person som:
Har en fantastisk känsla för service och tycker om att hjälpa människor.
Trivs med försäljning och ser varje kundmöte som en möjlighet att hitta den bästa lösningen.
Är engagerad, positiv och gillar när tempot är högt.
Har god administrativ förmåga och kan hålla många bollar i luften samtidigt.
Är tekniskt snabblärd och känner dig bekväm med att arbeta i olika digitala system.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Bidrar med energi, glädje och en positiv stämning till teamet varje dag.
Hos oss kommer du bland annat att:
Välkomna och hjälpa elever som besöker skolan.
Besvara frågor via telefon, mejl och chatt.
Boka körlektioner, kurser och hjälpa elever att planera sin utbildning.
Arbeta med försäljning av våra utbildningar och paket.
Hantera den dagliga administrationen på skolan.
Vara behjälplig med enklare administrativa och kundrelaterade ärenden för våra trafikskolor runt om i Sverige.
Samarbeta nära trafiklärare och kollegor för att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen.
Några saker till:
Tjänsten är på 80 % och en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vi erbjuder tjänstepension.
Friskvårdsbidrag ingår – vi tycker att hälsa är viktigt.
Du blir en del av ett härligt team där vi stöttar varandra, har högt i tak och gärna bjuder på ett skratt mellan kundmötena.
Låter det som något för dig? Då hoppas vi att du vill bli en del av My Driving Academy och hjälpa ännu fler att nå sitt körkortsmål! 🚗✨ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: bibbi@trafikskolan.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare My Driving Academy Sweden AB
(org.nr 556943-1587), https://mydrivingacademy.com/
Lindhagensplan 45 (visa karta
)
112 43 STOCKHOLM Jobbnummer
10002673