Vi letar efter noggranna och duktiga montörer!
Vill du bli en del av ett välkänt och familjärt företag där kvalitet, samarbete och trivsel står i fokus? Nu söker vi montörer med god verktygsvana till vår kunds verksamhet.
Hos vår kund blir du en del av ett stabilt företag med lång erfarenhet i branschen, korta beslutsvägar och en arbetsplats där man bryr sig om varandra.Arbetsuppgifter
• Montering enligt ritning och instruktion
• Kvalitetskontroller
• Felsökning och justering vid behov
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker dig som:
• Har god verktygsvana och är tekniskt händig
• Kan läsa och förstå ritningar (meriterande)
• Är noggrann, ansvarstagande och kvalitetsmedveten
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder dig
• En familjär arbetsplats med stark laganda
• Trevliga kollegor och närvarande ledarskap
• En inkluderande arbetsmiljö där alla är viktiga
• Möjlighet att utvecklas inom företaget
Information och kontakt
Urval och anställning sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Viktor Nyström på 0470-348371
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
