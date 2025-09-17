Vi letar efter en person som är specialiserad sömnad tvätt och strykning.

Attraktiv skrädderi göteborg AB / Skräddarjobb / Göteborg
2025-09-17


Vi letar efter en person som är specialiserad på sömnad, klädändringar och tvätt för att arbeta med oss.

Publiceringsdatum
2025-09-17

Dina arbetsuppgifter
Ändra och sy om kläder efter kundens önskemål.
Reparera och anpassa plagg.
Hantera tvätt och strykning.

Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av sömnad eller klädändringar.
Noggrannhet och punktlighet.
Seriositet och god serviceförmåga.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: maji.norr5@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Attraktiv skrädderi göteborg AB (org.nr 559320-3234)

Jobbnummer
9512575

